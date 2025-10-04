Polizia di Stato di Cagliari: lotta allo spaccio, tre arresti e sequestrati oltre due chilogrammi di stupefacente e 16.000 €

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue:

La Polizia di Stato ha arresto nel corso di due distinte operazioni tre persone per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio.

Colpo doppio della Polizia di Stato di Cagliari che, grazie a un’intensa attività investigativa condotta dai “Falchi”, ha portato a tre arresti e al sequestro di oltre due chili di droga tra cocaina, hashish e marijuana, oltre a quasi 16.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il primo intervento è scattato dopo l’individuazione di un giovane cagliaritano residente nel quartiere del CEP ritenuto punto di riferimento per lo smercio di droga nel capoluogo. Gli agenti hanno seguito l’uomo mentre si recava al lavoro, evitando di bloccarlo subito per non allarmare eventuali complici all’interno della sua abitazione, protetta da un sofisticato sistema di videosorveglianza.

Il controllo è scattato a Monserrato, dove l’uomo, apparso da subito nervoso, è stato sottoposto a perquisizione: aveva con sé 25 grammi di cocaina. Ma il vero quantitativo era nascosto altrove. Dalla perquisizione domiciliare altro stupefacente e circa 8.000 euro in contanti. Messo alle strette, il giovane ha confermato di detenere anche un garage a Selargius, rivelatosi il vero deposito della droga: lì sono stati trovati 9 panetti di hashish, marijuana e ulteriore cocaina, per un totale di circa due kg di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Uta in attesa del giudizio di convalida.

In un secondo intervento, sempre nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio, i Falchi hanno perquisito un’abitazione a Decimomannu, dove sono stati arrestati altri due soggetti, trovati in possesso di 100 grammi di infiorescenze di marijuana e 8.000 euro in contanti, anch’essi ritenuti provento dell’attività illecita. Entrambi sono stati arrestati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il giudizio di convalida e rito per direttissima conclusosi con l’emissione del provvedimento cautelare di presentazione alla PG.

Con questa doppia operazione, la Squadra Mobile conferma la sua presenza incisiva sul territorio nel contrasto al traffico di droga, anche in contesti apparentemente insospettabili. Le indagini proseguono per individuare eventuali ulteriori complici e canali di approvvigionamento.

Cagliari 4 ottobre 2025