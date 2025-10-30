Per il Festival Anderas 2025, venerdi 31 ottobre all’ex vetreria di Pirri Giacomo Mameli e Sergio Rizzo 

Cagliari, 30 ottobre 2025 – Due grandi nomi del giornalismo italiano, Giacomo Mameli e Sergio Rizzo, si confronteranno e dialogheranno domani, venerdì 31 ottobre, a Cagliari,nell’ex Vetreria di Pirri, per un nuovo appuntamento del Festival letterario ‘Anderas 2025 – Voci di Resistenza’. L’evento, promosso dalla Fondazione Faustino Onnis, è organizzato in collaborazione con Cada Die Teatro e avrà inizio alle 18.

Giacomo Mameli presenterà il suo ultimo romanzo, ‘Pedrito. Lamette a Caracas, fiori a Orgosolo‘ (edito da Maestrale 2025), e ne parlerà con il collega giornalista e saggista Sergio Rizzo, in un excursus storico-politico-sociale.

L’incontro sarà tradotto in Lingua Lis.