Oristano, La presentazione della campagna antinfluenzale 2026

Si terrà sabato 8 novembre, con inizio alle ore 8.20, all’hotel Mistral II di Oristano la presentazione della campagna antinfluenzale 2025/26.

L’evento, organizzato dal dipartimento di Prevenzione e Igiene sanitaria della Asl 5 di Oristano, è accreditato ECM e rivolto a medici, farmacisti, assistenti sanitari e infermieri.

Nel corso del convegno saranno illustrate le composizioni e le modalità di somministrazione dei vaccini utilizzati nella campagna antinfluenzale 2025/26 e sarà spiegato quali vaccini possono essere somministrati, in associazione a quello antinfluenzale in età pediatrica, adolescenziale, adulta, in gravidanza e in situazione di fragilità.