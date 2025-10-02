Oristano, Dal 1° ottobre attivi i servizi di Pronto Intervento

Dal 1° ottobre nei Comuni del Distretto del Plus di Oristano sono attivi i nuovi servizi di Pronto Intervento Sociale e Pronto Intervento Rosa realizzati con la co-progettazione della cooperativa ALI ASSISTENZA.

“Si tratta di servizi disponibili tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24nati per dare una risposta immediata alle situazioni di emergenza sociale che mettono a rischio l’incolumità delle persone, delle loro famiglie o di terzi” spiega il Sindaco di Oristano Massimiliano Sanna.

Gli interventi previsti includono: valutazione preliminare socio-professionale, invio ai servizi competenti per la presa in carico, attività di unità di strada, raccordo con le risorse della comunità e uno sportello sociale per raccogliere e gestire le segnalazioni.

I destinatari sono persone in condizioni di grave povertà o emarginazione, anziani o disabili improvvisamente privi di supporto, minori abbandonati, famiglie colpite da eventi imprevisti e donne sole – con o senza figli – vittime di maltrattamenti, abusi o violenza di genere.

“Già nel Documento unico di programmazione avevamo inserito questa azione negli obiettivi dell’amministrazione e oggi con questi strumenti vogliamo rafforzare la rete di protezione sociale del nostro territorio – sottolinea l’Assessore ai Servizi Sociali Carmen Murru -. Nessuno deve sentirsi solo davanti a un’emergenza: con il Pronto Intervento Sociale e il Pronto Intervento Rosa garantiamo risposte tempestive, concrete e umane a chi vive situazioni di estrema fragilità”.

Chiunque si trovi in stato di emergenza potrà rivolgersi ai servizi attivi telefonando al numero: 070.0935373.