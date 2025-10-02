Oristano, convegno dell’Associazione Culturale Lucio Abis sulle zone umide: prospettive di rigenerazione ambientale, produttiva e paesaggistica

Le zone umide dell’Oristanese, cuore produttivo e paesaggistico di un territorio che intreccia storia, economia e ambiente, saranno al centro di un importante momento di confronto promosso dall’Associazione politico-culturale Lucio Abis.

Venerdì 10 ottobre, alle ore 16.30, nel salone del Seminario arcivescovile di Oristano, si terrà il convegno dal titolo “Per una nuova rigenerazione ambientale, produttiva, paesaggistica delle zone umide dell’Oristanese”, un appuntamento dedicato ad approfondire le sfide e le prospettive di rilancio di questo patrimonio naturale e umano che abbraccia i territori di Cabras, Terralba, Santa Giusta, Arborea, Nurachi e Riola Sardo.

«Questo vasto patrimonio territoriale – ha spiegato Pietro Arca, presidente dell’Associazione culturale senatore Lucio Abis – ha rappresentato per secoli una fonte produttiva ed economica per i pescatori che intorno a tali compendi hanno organizzato cooperative e raggruppamenti economici. La pesca praticata, quasi esclusivamente a carattere estensivo, non si è mai evoluta e trasformata in forme miste di pesca estensiva ed intensiva insieme, in grado certamente di realizzare standard economici e produttivi più costanti nel tempo ed in grado di sopperire alle diverse fasi di crisi che nel tempo si sono manifestate in danno alla produzione ittica come l’invasione dei cormorani e l’innalzamento dei livelli di salinità in relazione alle quote di scolmata delle peschiere».

Arca ha inoltre sottolineato come oggi le lagune siano colpite da ulteriori problematiche legate al cambiamento climatico, alla diminuzione dell’apporto delle acque dolci da monte e ai rischiosi mix con l’acqua salmastra risalente dal mare, fattori che compromettono l’habitat ecologico e biologico delle sponde lagunari, modificando e distruggendo l’apporto naturale di nutrienti alla fauna ittica.

Il convegno si propone dunque di esplorare i cambiamenti in atto, ipotizzare nuove forme di organizzazione stabile del personale che opera nelle lagune, valutare la necessità di opere di salvaguardia e mitigazione dei rischi legati alla forte salinizzazione delle acque, oltre ad affrontare gli aspetti di modernizzazione delle attività di pesca, capaci di garantire stabilità ai redditi e differenziazione delle attività, valorizzando anche le opportunità di fruizione paesaggistica e ambientale delle aree umide a favore di un crescente turismo ecologico.

Il programma

Introduzione : Pietro Arca (Presidente Associazione Culturale Lucio Abis)

Relatori : Antonio Pusceddu (Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, Università di Cagliari): “Sfide e adattamento delle lagune costiere al cambiamento climatico” Pier Paolo Roggero (Nucleo di ricerca sulla Desertificazione e Dipartimento di Agraria, Università di Sassari): “Agricoltura e zone umide dell’Oristanese: sfide e opportunità future”

Interventi : Manuela Puddu (Responsabile Unità Zone Umide e Cambiamenti Climatici di MEDSEA): “Marceddì e San Giovanni: laboratorio di adattamento climatico” Gabriele Pinna (LIPU): “Tutela delle zone umide dell’Oristanese” Augusto Navone (Presidente Fondazione IMC – Centro Marino Internazionale): “Le zone umide dell’Oristanese: cosa fare oggi e cosa fare domani”

Partecipano : i sindaci Andrea Abis (Cabras), Manuela Pintus (Arborea), Lorenzo Pinna (Riola Sardo), Renzo Ponti (Nurachi), Andrea Casu (Santa Giusta), Sandro Pili (Terralba).

Dibattito

Conclusioni: Gianvalerio Sanna (Presidente Consorzio Uno) e Rosanna Laconi (Assessora regionale della Difesa dell’Ambiente).Michele Vacca

