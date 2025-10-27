Facebook
Twitter
Instagram
lunedì, 27 Ottobre
Facebook
Twitter
Instagram
HOME
PROVINCE
Cagliari e Provincia
Sassari e Provincia
Oristano e Provincia
Nuoro e Provincia
Provincia Sud Sardegna
Medio Campidano
Olbia – Tempio
Sulcis – Iglesiente
Cronaca
Cronaca Nazionale
Cronaca Regionale
Politica
Attualità
Turismo
Cinema
Teatro
Cultura
Conferenze e convegni
Notizie dalla Liguria
Notizie da Italpress
Notizie da Adnkronos
Economia
Lavoro
Manifestazioni ed Eventi
Sagre
Sport
Calcio
Tennis
Basket
Nuoto
Ciclismo
Automobilismo
Atletica leggera
Arti Marziali
Breaking news
Cina: profitti principali imprese in rialzo del 3,2% nei primi 9 mesi del 2025
Regioni, Aurigemma (Consiglio Lazio): “Da protocollo con Cnel rete tra diverse realtà Paese”
Cresce in Italia il mercato dei droni marini e subacquei
Occupazione record, ma cresce la cassa integrazione
Regioni, Schiavetti (Consiglio reg. Lazio): “Approfondire difficoltà accesso al Sistema Sanitario”
Regioni, Brunetta (Cnel): “Fare rete su tematiche specifiche come salute, imprese e lavoro”
Neoplasie cerebrali, in Italia ogni anno 3mila casi di glioma
Imprese, fondo Nextalia perfeziona nuovo investimento in Flo
Home
»
Occupazione record, ma cresce la cassa integrazione
Occupazione record, ma cresce la cassa integrazione
27 Ottobre 2025
1 Minuto di lettura
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Tumblr
Email
Condividi
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
Condividi
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Tumblr
Email
Articolo precedente
Regioni, Schiavetti (Consiglio reg. Lazio): “Approfondire difficoltà accesso al Sistema Sanitario”
Articolo successivo
Cresce in Italia il mercato dei droni marini e subacquei
plugins
Submit
Digita sopra e premi
Enter
per cercare. Premi
Esc
per annullare.