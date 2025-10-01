Nasce Sassari Salute: la prima puntata in onda su Teleregione Live

Sassari, 01 ottobre 2025 – Nasce Sassari Salute, il notiziario di informazione della Asl di Sassari interamente dedicato alla salute. Un nuovo format video, diffuso in Tv e sui social, con tre linee narrative: Flash salute, Storie di salute, Miti e verità. La prima puntata andrà in onda questa sera sull’emittente televisiva regionale Teleregione.Costituirà il cuore della narrazione aziendale, con un taglio divulgativo, un linguaggio visivo moderno e la capacità di adattarsi a diversi pubblici: per raggiungere un’ampia fetta di popolazione si è scelto di trasmettere il notiziario anche su un emittente a tiratura regionale, Teleregione, visibile al canale 88 del digitale terrestre.Un nuovo strumento di informazione e comunicazione, realizzato dalla Sc Affari Generali, comunicazione e legali e dall’Ufficio Stampa della Asl di Sassari, per creare un vero ponte tra cittadini, operatori sanitari, amministratori e associazioni: uno spazio di informazione, dialogo e crescita condivisa.L’edizione uscirà ogni quindici giorni, il primo e il 16 di ogni mese, in Tv e sempre online così da esser accessibile a tutti da diverse piattaforme. Un’opportunità per restare aggiornati, partecipare attivamente e contribuire con idee, proposte e riflessioni.Stili di vita, prevenzione, sicurezza alimenti, educazione sanitaria, tematiche sanitarie emergenti: ogni puntata del notiziario sarà dedicata a temi differenti sulla salute e sulla sanità, con l’obiettivo di fornire contenuti sempre validi e aggiornati.

Come?

• Ogni puntata affronta due/tre temi e dura circa 4 minuti

Dove?

• Sui canali della Asl di Sassari (Sito istituzionale, Facebook, Youtube)

• Teleregione live, al canale 88 del digitale terrestre alle ore 20.05 (in coda al Tg)

Quando?

• 1 e 16 di ogni mese (le repliche verranno messe in onda durante la programmazione settimanale prima del Tg e della Santa Messa), dopodiché pubblicato sui canali social della Asl di Sassari e dell’emittente televisiva

Perché?

• Per diffondere informazioni corrette sulla salute e far conoscere i servizi della Asl di Sassari

Cosa?

• I servizi riguardano temi e argomenti diversi: prevenzione, promozione della salute, educazione sanitaria, sicurezza alimentare, tematiche sanitarie emergenti, one health, vaccinazioni, screening, corretti stili di vita, iniziative della Asl sul territorio, servizi ai cittadini e tanto altro

Nella prima puntata si parlerà dell’iniziativa “Ottobre rosa” e dell’adozione del manifesto di intenti per contrastare la violenza di genere all’interno dei luoghi di lavoro