“Musica ad Iubilaeum” a Bonarcado, Oschiri, Ottana e Olbia

Il suggestivo itinerario sonoro di “MUSICA AD IUBILAEUM – Canti e Suoni in luoghi sacri” giunge al suo epilogo sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, con quattro concerti che trasformeranno le più belle chiese romaniche di Bonarcado, Oschiri, Ottana e Olbia in luoghi di contemplazione e meraviglia.

La rassegna, promossa dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas in collaborazione con la Fondazione “Sardegna Isola del Romanico”, rientra nel calendario dell’Anno Giubilare 2025 e si intreccia con l’evento “La Luce del Romanico – Concerti al lume di candela”, un’esperienza che unisce arte, spiritualità e territorio: la musica sacra incontra la luce calda delle candele, restituendo nuova vita e intensità alle antiche pietre delle chiese sarde.

Sabato 25 ottobre 2025 – ore 18.00 – Oschiri, Chiesa di N.S. di Castro

Domenica 26 ottobre 2025 – ore 18.00 – Olbia, Basilica di San Simplicio

Manuela Ragusa (soprano), Carlo Cocco (tenore), Valerio Carta (pianoforte)

Un itinerario sonoro tra le grandi pagine della musica sacra europea e le più intime melodie della devozione sarda. Dal “Ave Verum” di Mozart al “Panis Angelicus” di Franck, passando per il lirismo di Rossini e le atmosfere di “Lughe’e vida mia” di Ignazio e Pasquale Perra, il concerto si muove tra barocco e romanticismo, in un crescendo di emozione e spiritualità.

Sabato 25 ottobre 2025 – ore 19.00 – Bonarcado, Chiesa di Santa Maria

Domenica 26 ottobre 2025 – ore 18.00 – Ottana, Chiesa di San Nicola

Chiara Loi (soprano), Fabio Brundu (tenore), Andrea Cossu (pianoforte)

Il trio Loi–Brundu–Cossu propone un programma che attraversa secoli di musica sacra, intrecciando le voci e il pianoforte in un dialogo di profonda intensità.

Dalla struggente supplica dello “Pietà Signore” di Stradella alla compostezza spirituale del “Jesus bleibet meine Freude” di Bach, passando per la dolcezza dell’“Ave Maria” di Saint-Saëns e per la forza profetica del “Comfort ye” di Händel.

Il percorso prosegue con brani di intensa bellezza come “Laudate Dominum” di Mozart, “La Vergine degli angeli” di Verdi, il “Domine Deus” di Vivaldi e il celeberrimo “Ave Maria” di Schubert.

Accanto ai capolavori del repertorio classico, il trio presenta anche il “Magnificat” di Mons. Marco Frisina e “Lughe e vidi mia” di Ignazio Perra, omaggio alla spiritualità e alla lingua sarda, fino a chiudere con il poetico “Dolce sentire” di Riz Ortolani, resa luminosa della preghiera francescana.

A completare il programma, il pianista Andrea Cossu interpreta in solo l’“Ave Maria” di Bach-Gounod, sospesa tra raccoglimento e luce.

Ogni concerto, avvolto dal chiarore delle candele, diventa un’esperienza immersiva dove il suono si intreccia con la pietra, la voce con l’eco degli spazi sacri, restituendo al pubblico un momento di intensa emozione e meditazione.

Tutti gli eventi, sotto la direzione artistica del Maestro Ignazio Perra, sono prodotti dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della P.I., Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport) e la collaborazione della Fondazione “Sardegna Isola del Romanico”, nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola”.

La collaborazione artistica è curata da Salvatore Svezia, mentre la produzione è coordinata da Maria Elena Garau.

L’ingresso ai concerti è libero e gratuito.