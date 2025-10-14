Morti sul lavoro, è ancora emergenza

Condividi Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email NAPOLI (ITALPRESS) – Secondo gli ultimi dati elaborati sulla base delle denunce all’Inail, nei primi otto mesi del 2025 si contano 681 vittime sul lavoro in Italia. Il punto dell’economista Gianni Lepre. sat/gtr Condividi Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Articolo precedenteSala “Comprendere le proteste, ma stare attenti a non cavalcarle” Articolo successivo “Le mafie nell’era digitale. Focus TikTok”, rapporto Fondazione Magna Grecia domani all’Onu plugins