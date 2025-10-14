    martedì, 14 Ottobre
    Breaking news

    Morti sul lavoro, è ancora emergenza

    1 Minuto di lettura


    NAPOLI (ITALPRESS) – Secondo gli ultimi dati elaborati sulla base delle denunce all’Inail, nei primi otto mesi del 2025 si contano 681 vittime sul lavoro in Italia. Il punto dell’economista Gianni Lepre.

    sat/gtr

    Condividi