Monumenti Aperti torna a Neoneli, 18 e 19 ottobre

Il terzo weekend autunnale di Monumenti Aperti – secondo per quanto riguarda la Sardegna – fa tappa anche a Neoneli, oltre che a Capoterra e, oltre il mare, a Ferrara (dal 17), Mantova, Palermo, Savona, Treviso e Venezia.Il tour della manifestazione, iniziato il 3 maggio e che terminerà il 9 novembre, per la prima volta è in formato nazionale con 19 regioni coinvolte (assente la sola Valle D’Aosta) per raccontare la bellezza di un Paese senza tempo: dalle tombe dei Giganti ai musei etnografici, dalle antiche abbazie ai castelli dimenticati e molto altro, per un viaggio nell’Italia delle comunità e dei patrimoni.

Così Massimiliano Messina, presidente di Imago Mundi OdV, l’associazione che coordina la manifestazione su base nazionale: «Monumenti Aperti giunge alla ventinovesima edizione, e si fa sempre più vicina la tappa importante, fondamentale, della trentesima. Sarà infatti un anno speciale, il prossimo, come speciale è questo in corso, su più fronti. Quanta strada abbiamo fatto dal 1997, tutti insieme. Partiti da Cagliari, ci siamo ‘allargati’ prima nell’Isola, poi nella Penisola, siamo approdati a Berlino nel 2018 per ricevere il Premio Europa Nostra dell’Ue per il Patrimonio Culturale, e ora eccoci arrivare alla prima vera edizione nazionale, mai così diffusa e capillarizzata, che ci emoziona, perché consentirà di attraversare quasi interamente l’Italia con un racconto corale delle bellezze del nostro Paese. Mentre prende vita questo affaccio decisivo Oltremare, in Sardegna si continua a registrare un’espansione della rete dei Comuni aderenti alla manifestazione. Quest’ulteriore crescita siamo certi aumenti nei comuni sardi la consapevolezza e l’orgoglio di essere parte integrante di un grande spazio di valorizzazione del nostro patrimonio culturale».

PROGRAMMA DI NEONELI

Confermando la buona riuscita del 2024, Monumenti Aperti torna a Neoneli anche nel 2025; sabato 18 e domenica 19 ottobre il centro del Barigadu a breve distanza dal lago Omodeo, vedrà impegnati volontarie e volontari per presentare tre siti e proporre due itinerari sul suo territorio.

Gli alunni della Scuola Primaria Maria Lai di Neoneli, della Scuola Secondaria di I grado di Ardauli e i volontari Wine, Fregula e Cassola racconteranno la storia dei monumenti proposti; fra questi la Chiesa di San Pietro (via san Pietro), parrocchiale del paese edificata nel 1661, ubicata nella parte sommitale del rilievo su cui sorge Neoneli in posizione dominante rispetto al centro storico. L’edificio, che si affaccia su un sagrato dalla forma irregolare accessibile da due scalinate, presenta un prospetto con paramento murario in cantoni di trachite rossa e bruno-violacea di media e grossa pezzatura e dal taglio accurato.

La Casa Cultura Neoneli (via Brigata Sassari 9) è il centro culturale di Neoneli ed è uno spazio neutro, popolare, democratico, laico e trasversale, concepito come luogo di conversazione, di riflessione, di confronto, di lavoro e di studio. La struttura all’interno è dotata di due aule laboratorio per i bambini e uno spazio con un ufficio per il personale della struttura. Al piano superiore invece accoglie gli spazi della mediateca, le sale studio e laboratorio aperti alla comunità.

Nasce il 18 agosto 2022 in un fabbricato storico costruito nel 1885, allora adibito a caserma dei carabinieri a cavallo, a cui è possibile accedere dall’ingresso principale su via Brigata Sassari 9.

La Casa Comunità (via san Pietro 2) è la sede attuale dell’Archivio Storico del comune di Neoneli. L’antico edificio, utilizzato come magazzino per il grano, rappresentava una delle importanti operazioni urbane sotto controllo spagnolo alla fine del XVIII secolo. I dati storici segnalano due date fondamentali per la storia del fabbricato: il 1796, anno di costruzione del magazzino granatico; e il 1867, anno di riconversione in Casa Comunale.

L’attuale Casa Comunità è l’esito di un lunghissimo processo di trasformazione dell’edificio, avviato nel 1796 con la costruzione del magazzino granatico, che verrà destinato nell’aprile del 1867, previo restauro e ampliamento, all’uso di Casa Comunale.

ITINERARIO 1. NEONELI E I SUOI TESORI

L’itinerario “Neoneli e i suoi tesori” ha lo scopo di mostrare ai visitatori le bellezze naturalistiche, architettoniche e archeologiche situate nel territorio di Neoneli.

Il percorso, a cura dei volontari Wine, Fregula e Cassola, verrà effettuato tramite i pulmini dell’Unione del Barigadu con la presenza di un accompagnatore. L’itinerario prevede la visita delle seguenti località: Chiesa dell’Angelo, Oasi Faunistica di Assai, Località Canales (arcivos). Al termine del tour i visitatori saranno riportati al punto di partenza dei pulmini.

Sono previsti due turni sia per sabato che per domenica, uno alle 10.30 e uno alle 15.30 per un massimo di 16 persone. Il punto di partenza dei pulmini è in via Roma 53.

Per le iscrizioni si può usare il link oppure, se impossibilitati, usare i contatti telefonici e email:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBum3FV8mlY3fVaDBRz9u6DzRjpKtVbefdwG6kgGAfj3rlWg/viewform

ITINERARIO 2. ESCURSIONE PRESSO LA FORESTA VETUSTA DI NEONELI

Il bosco vetusto di “Canale de S’Alasi” rappresenta un eccellente esempio di lecceta altocollinare acidofila, cioè sviluppatasi in un contesto altimetrico di 600-700 metri sul livello del mare, su substrati acidi (metamorfiti). L’impluvio nel quale si trova è caratterizzato da un microclima più fresco e più umido rispetto alla media del territorio circostante, fattore che permette non solo lo sviluppo rigoglioso della vegetazione ma anche la presenza di specie che normalmente crescono ad altitudini superiori. Si tratta di un biotopo prezioso da salvaguardare, perché preserva sia alcune specie di particolare significato conservazionistico e biogeografico, sia una cenosi forestale complessa e vetusta, come poche ancora se ne trovano sul territorio regionale.

L’escursione è unicamente domenica 19 ottobre e durerà dalle 9.30 alle 12.30.

Il punto d’incontro è in località S’isteddu (Neoneli) alle ore 9:00

Per iscrizioni: https://forms.gle/k9Yk5XdXpAktZr416

INFORMAZIONI PRATICHE SU NEONELI

I monumenti di Neoneli saranno visitabili gratuitamente sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Per la visita ai siti si consigliano abbigliamento e scarpe comode. Le visite alle chiese saranno sospese durante le funzioni religiose. È facoltà dei responsabili della manifestazione limitare o sospendere in qualsiasi momento, per l’incolumità dei visitatori o dei beni, le visite ai monumenti. In alcuni siti la visita potrà essere parziale per ragioni organizzative o di afflusso.

Informazioni utili alle visite si possono trovare sulle pagine Facebook e Instagram “Visit Neoneli” e “Wine, Fregula e Cassola”

Telefoni di riferimento: 3463633373/3403368741

E-mail di riferimento: wfc.neoneli@gmail.com

Accessibilità

Tutti i monumenti sono accessibili. L’itinerario 1 è accessibile mentre non è accessibile il 2.

INFORMAZIONI GENERALI

Per restare aggiornati su tutte le iniziative di Monumenti Aperti è a disposizione l’app Monumenti Aperti oltre agli account social Facebook e Instagram: a livello locale @sardegnamonumentiaperti; a livello nazionale, rispettivamente @monumentiapertinazionale e @monumenti_aperti.

I contenuti aggiornati sono consultabili sul sito ufficiale www.monumentiaperti.com. L’informazione rivolta agli organi di stampa è invece garantita dall’ufficio stampa della manifestazione.

LE ISTITUZIONI ADERENTI

Come avviene ininterrottamente dal 2008, il progetto Monumenti Aperti anche quest’anno ha ricevuto la Medaglia di Rappresentanza della Presidenza della Repubblica Italiana.

L’edizione 2025 si tiene con i prestigiosi patrocini del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna. Particolarmente importante è anche il patrocinio del Parlamento Europeo, ricevuto lo scorso anno per la seconda volta e ora rinnovato.

Monumenti Aperti è realizzata su base regionale da Imago Mundi OdV con il contributo di Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato dei Beni Culturali e Assessorato del Turismo), dei 64 Comuni aderenti; con il finanziamento della Città Metropolitana, che con la Determinazione n. 2336 del 9.8.2006 della Direzione Generale dell’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Sardegna, assunta per un rafforzamento della promozione e commercializzazione e della logistica infrastrutturale di Monumenti Aperti, ha assicurato al progetto un’importante dotazione di beni e strutture atte a raggiungere standard di qualità e obiettivi; e con il contributo di Fondazione di Sardegna.

Sponsor: SardexPay | Sponsor tecnici: Arti Grafiche Pisano, CTM SpA | Media partner: Radio X e Eja TV in collaborazione con BES – Best Events Sardinia.

COME SOSTENERE LA MANIFESTAZIONE

Anche quest’anno Monumenti Aperti è tra i beneficiari del 5×1000 del MiC che prevede il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Destinare il 5×1000 a Monumenti Aperti è facile: i modelli per la dichiarazione dei redditi CUD, 730 e UNICO contengono uno spazio dedicato in cui puoi firmare e indicare, nella sezione relativa al finanziamento dei soggetti, il numero di codice fiscale 02175490925 di Imago Mundi, l’organizzazione culturale che dal 1997 organizza la manifestazione regionale di Monumenti Aperti.

