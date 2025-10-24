“Miradas”: domenica a Sarroch il docufilm di Tomaso Mannoni e Mauro Palmas su Mare e Miniere

Appuntamento a(26 ottobre), con la proiezione di, il docufilm didedicato a, la rassegna itinerante di musica, teatro e danza di matrice popolare che si snoda dalla primavera all’autunno tra vari centri della Sardegna; una manifestazione che si rinnova dal 2005, nata dall’esperienza e dalla professionalità di due grandi protagonisti della scena musicale isolana: la cantantee lo stesso, compositore e polistrumentista.

Presentato in anteprima a Roma nel marzo dell’anno scorso e riconosciuto l’estate dopo con una menzione speciale al TIAFF , il Trasimeno International Art Film Festival, “ Miradas “ è una composizione di sguardi (“miradas” in sardo) su persone e luoghi che hanno segnato oltre dieci anni di Mare e Miniere ; un affresco composto da immagini, musiche, suoni, canzoni, parole e danze che si susseguono senza un ordine cronologico, riorganizzati e condensati in cinquantanove minuti di montaggio, dai quali emergono l’anima e il cuore della manifestazione. Il docufilm di Tomaso Mannoni e Mauro Palmas cattura l’autenticità di Mare e Miniere attraverso le sequenze dei suoi concerti in scenari suggestivi e inusuali, le testimonianze degli artisti partecipanti, e momenti tratti dai laboratori e dalle lezioni dei seminari che si tengono a ogni estate a Portoscuso.

Realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna, “ Miradas ” è una produzione dell’associazione culturale elenaledda vox ; fotografia e montaggio sono di Roberto Putzu, firma i testi Maria Gabriela Ledda.