Milano-Cortina, Varnier “Giochi diffusi che coinvolgeranno tutti”

MILANO (ITALPRESS) – “Saranno giochi diffusi, che coinvolgeranno tutti gli atleti, non solo a Milano e Cortina ma anche nelle altrelocalità come Livigno e Predazzo. Saranno accesi due bracieri, uno a Milano e uno a Cortina, con un doppio alzabandiera”. Lo ha detto Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina, presentando a San Siro il concept della cerimonia d’apertura di Milano-Cortina 2026.

