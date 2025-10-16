Milano-Cortina, Malagò “San Siro e Arena di Verona, visibilità unica”

ROMA (ITALPRESS) – “San Siro così come l’Arena di Verona hanno una visibilità unica nel mondo. Ricordo il 24 giugno 2019 quando il valore aggiunto fu quello di garantire che la cerimonia d’apertura si sarebbe fatta a San Siro, che a livello di capienza credo che con Pechino rappresenti un record”. Lo ha detto il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, nel corso della presentazione del concept della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

