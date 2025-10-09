MedSeaPOD: Cittadini e scienziati per la salute del Mediterraneo. Parte da Carloforte il progetto riconosciuto dall’UNESCO che sfida il cambiamento climatico

I risultati di un anno di attività di MedSeaPOD, il progetto pilota riconosciuto dall’UNESCO come Ocean Decade Action, saranno presentati il prossimo sabato 11 ottobre a Carloforte a partire dalle 10.30 nell’Exmè di Carloforte (via XX settembre, 48).

Pesci tropicali, alghe invasive e temperature sempre più elevate. Gli effetti del surriscaldamento globale si fanno sentire anche sott’acqua e minacciano sempre più da vicino la biodiversità e le attività costiere del Mediterraneo. Avere a disposizione una rete di monitoraggio affidabile e capillare è una priorità per gli scienziati impegnati a proteggere gli ecosistemi costieri.

Ed è da questa necessità che nasce MedSeaPOD (Mediterranean Sea People’s Observatory Data), il progetto di citizen science made in Sardinia recentemente riconosciuto dall’UNESCO come Ocean Decade Action promosso da Netsoul srl e dal CNR-IAS di Oristano con il contributo operativo di Maraltro srls e il sostegno del Comune di Carloforte. L’iniziativa, avviata grazie ai fondi di Sardegna Ricerche, all’interno di un programma che sostiene la collaborazione tra imprese e mondo della ricerca è pensata per rendere i cittadini partecipi della fase di rilevazione dei dati, in modo da aumentare il più possibile la mole di dati attendibili a disposizione degli scienziati.

I risultati di oltre un anno di lavoro presentati sabato 11 ottobre alle ore 10:30 all’ExMe di Carloforte (via XX Settembre, 48) nel corso di un incontro pubblico che vedrà la partecipazione di Sergio Stagno, coordinatore di MedSeaPOD, insieme ai ricercatori del CNR-IAS di Oristano Stefano Marras e Alberto Ribotti. Interverranno inoltre Stefano Rombi, sindaco di Carloforte, Alessandro Madeddu di Maraltro, responsabile del coinvolgimento dei citizen scientists, e Stefano Schirru di Netsoul srl, che contribuisce agli aspetti di programmazione e data visualization del progetto.

Durante l’incontro saranno presentati i sensori, mostrati i primi dati raccolti e condivise le testimonianze dei cittadini coinvolti. L’evento sarà l’occasione per mettere in luce quali prospettive future è possibile aprire grazie alla collaborazione tra comunità locali, mondo della ricerca e istituzioni.

Un mare monitorato dai suoi protagonisti

L’obiettivo dei promotori è creare la prima mappa termica diffusa ultra-costiera del Mediterraneo per monitorare gli effetti del cambiamento climatico e aiutare a prevedere le ondate di calore marine, fenomeni sempre più frequenti e dannosi per ecosistemi e comunità locali. Attraverso il posizionamento di mini-sensori vengono raccolti dati di temperatura e profondità, capaci di restituire una fotografia inedita e capillare della salute del mare. I dati raccolti e condivisi con il CNR, vengono pubblicati online e messi a disposizione di tutti attraverso un sistema di data visualization interattivo e intuitivo, che consente di esplorare le variazioni di temperatura e profondità rilevate lungo le coste. In questo modo, la ricerca diventa accessibile non solo agli scienziati, ma anche ai cittadini e alle istituzioni interessate alla tutela del mare.

Il valore aggiunto sta nel coinvolgimento diretto dei cittadini: pescatori, sub, diportisti e operatori del mare contribuiscono alla raccolta dei dati attraverso mini-sensori che registrano temperatura e profondità, restituendo una fotografia inedita e diffusa della salute del nostro mare.

«Lo sforzo congiunto di cittadini, istituzioni locali e il CNR ha già prodotto risultati significativi in termini di definizione e test di un sistema di rilevazione standardizzato dei parametri marini, ponendo le basi per una rete di monitoraggio stabile e comparabile a livello internazionale e aprendo nuove prospettive per la ricerca scientifica e la gestione sostenibile delle coste – spiega il coordinatore di MedSeaPOD Sergio Stagno –. Oggi MedSeaPOD si prepara a fare un passo ulteriore estendendosi a Sant’Antioco, Torregrande, al Parco Naturale Marino di Capo Corso (Corsica) e Malta, forte del prestigioso riconoscimento ottenuto a livello internazionale dal Segretario esecutivo della Commissione Oceanografica Intergovernativa (IOC) dell’UNESCO: l’endorsement ufficiale della Decade delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (Ocean Decade – UNESCO). Un riconoscimento importante, che valorizza non solo la qualità scientifica del progetto, ma anche il ruolo del territorio e l’impegno delle comunità locali nella tutela del mare e nella sensibilizzazione sui temi ambientali».