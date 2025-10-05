ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al concerto per l’Anno della cultura lituana in Italia.
