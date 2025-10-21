Manovra, Tajani “Modifica su affitti brevi o non voteremo mai”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo assolutamente contrari e faremo di tutto perchè il testo possa essere modificato, o si modifica prima di inviarlo alla ragioneria o lo si fa in Parlamento.. Cosìnel corso della conferenza stampa di presentazione degli “Stati Generali della Casa”, parlando dell’aumento della tassa sugli

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).