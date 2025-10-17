Manovra, Tajani “C’è attenzione al ceto medio e ai salari poveri”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ una manovra che abbiamo condiviso, siamo soddisfatti: attenzione al ceto medio, ai salari più poveri, al mondo delle imprese, alla sanità”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri che ha varato la manovra. “Per quanto riguarda le coperture c’è stato un confronto con le banche, non ci saranno tasse sugli extraprofitti”, ha aggiunto Tajani.
