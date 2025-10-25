Manifestazione Cgil oggi a Roma, al corteo ‘Democrazia al lavoro’ interverrà anche Ranucci

(Adnkronos) – È partito oggi, sabato 25 ottobre, da piazza della Repubblica il corteo della manifestazione nazionale a Roma 'Democrazia al lavoro' che raggiungerà piazza San Giovanni, dove inizieranno gli interventi. Sono previsti, tra gli altri, quelli delgiornalista Sigfrido Ranucci, di Luc Triangle, segretario generale dell'Ituc, e di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil. Il Pd partecipa con una delegazione di cui fanno parte Marta Bonafoni, Andrea Casu, Annalisa Corrado, Gianni Cuperlo, Alfredo D’Attorre, Arturo Scotto e Nicola Zingaretti. L'iniziativa è stata proclamata per chiedere l'aumento di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, una vera riforma fiscale, per dire no alla precarietà e al riarmo. Partito il corteo, arriverà a piazza San Giovanni, dove, nel primo pomeriggio inizieranno gli interventi. Sono previsti, tra gli altri, quelli del giornalista Sigfrido Ranucci, di Luc Triangle, segretario generale dell'Ituc, e le conclusioni di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil.—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)