Maltrattamenti su Greta Thunberg e attivisti Flotilla, Israele smentisce: “Menzogne”

(Adnkronos) – "Le affermazioni riguardanti i maltrattamenti di Greta Thunberg e di altri detenuti della flottiglia Hamas-Sumud sono sfacciate menzogne. Tutti i diritti legali dei detenuti sono pienamente tutelati". A scriverlo, sull'account X, è il ministero degli Esteri israeliano. "È interessante notare – si legge ancora – che Greta stessa e altri detenuti si sono rifiutati di accelerare la loro espulsione e hanno insistito per prolungare la loro permanenza in custodia. Greta inoltre non ha presentato reclamo alle autorità israeliane per nessuna di queste accuse ridicole e infondate, perché non si sono mai verificate". Secondo quanto hanno raccontato a Cnn Turk gli attivisti turchi della Flotilla rilasciati da Israele, "Greta Thunberg è stata tormentata, trascinata a terra e costretta a baciare la bandiera israeliana. Greta è solo una bambina", dice l'attivista Ersin Celik. "Ci hanno fatto aspettare ore sotto il sole, lasciandoci senza acqua e cibo. Sui muri della prigione c'erano scritte in arabo. Chi è stato detenuto lì dal 2019 ha scritto i nomi dei propri figli: ora capisco Gaza ancora meglio", le parole di Ikbal Gurpınar. L'emittente riporta le parole di un giovane attivista: "Gli israeliani ci hanno impedito di avere medicine, ci hanno dato solo acqua dopo 32 ore. Avevamo a malapena cibo. Ci hanno svegliati alle 3 del mattino con cani e cecchini che entravano nelle nostre stanze, ci svegliavano ogni 2 ore per impedirci di dormire. Hanno fatto questo a noi, cittadini innocenti che possono contare su assistenza diplomatica, possiamo solo immaginare cosa fanno ai palestinesi", dice il giovane. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)