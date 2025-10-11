MAB Sport Management lancia il primo “Empowerment Sponsor” in Italia:

nasce lo sponsor etico che rivoluziona il mondo dello sport

Cagliari, 11 ottobre 2025 – MAB Sport Management, realtà impegnata nel supportare e innovare le società sportive italiane, presenta una novità assoluta destinata a cambiare le regole del gioco: nasce l’Empowerment Sponsor, il primo e unico sponsor etico dedicato allo sviluppo personale e organizzativo nel mondo dello sport.

L’iniziativa, ideata da MAB Sport Management e dal suo fondatore Andrea Podda, crea un nuovo modello di collaborazione tra aziende e società sportive, fondato non solo sul tradizionale ritorno d’immagine ma soprattutto su un investimento concreto nella crescita delle persone: atleti, genitori, allenatori e dirigenti.

Un matching virtuoso tra sport e imprese

Attraverso un innovativo sistema di matching, MAB Sport Management mette in relazione le società sportive del territorio – appartenenti a discipline diverse, dal tiro a volo al rugby, dal calcio a cinque alla pallavolo – con aziende pronte a investire nel capitale umano dello sport.

Gli sponsor aderenti finanziano infatti un percorso formativo di alto livello, volto a potenziare le soft skills, la leadership e la comunicazione, rafforzando la cultura sportiva e il benessere dei giovani atleti e delle loro famiglie.

Formazione per atleti, genitori, allenatori e dirigenti

Il progetto si distingue per la sua visione sistemica:

• Ragazzi: sviluppo delle soft skills e dell’autostima attraverso il percorso sportivo.

• Genitori: formazione alla leadership genitoriale e alla comunicazione efficace.

• Allenatori: strumenti per diventare leader motivanti e formatori di talento.

• Dirigenti: competenze organizzative e gestionali per società più solide ed efficienti.

Un impatto reale sul territorio

All’iniziativa hanno già aderito dieci società sportive, con migliaia di iscritti e il coinvolgimento diretto dei rispettivi presidenti, che parteciperanno al lancio ufficiale del progetto.

A partire dal prossimo mese, prenderanno il via i primi percorsi formativi, sostenuti dalle aziende sponsor del territorio che hanno scelto di credere in questo modello innovativo.

Un progetto destinato a crescere

L’obiettivo di MAB Sport Management è quello di replicare il format in tutta Italia: dopo la prima fase, già in corso, sono in programma nuove attivazioni in Puglia, Friuli, Abruzzo e in altre regioni, per portare ovunque una nuova idea di sponsorizzazione etica e partecipata.