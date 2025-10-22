“Le Quattro Stagioni Recomposed”

Prosegue a Cagliari il Festival Internazionale di Musica da Camera 2025, organizzato dall’Associazione Incontri Musicali con il sostegno della Fondazione di Sardegna, della Città Metropolitana di Cagliari, del Ministero della Cultura e del Comune di Cagliari. Dopo l’apertura dedicata al 300° anniversario de Il cimento dell’Armonia e dell’Invenzione di Vivaldi, la rassegna fa tappa al Teatro Carmen Melis, domenica 26 ottobre alle ore 19:30, con un concerto che intreccia tradizione barocca e sensibilità contemporanea.

26 ottobre – Le Four Seasons Recomposed

Protagonista della serata sarà il violinista Davide Alogna, musicista tra i più apprezzati della scena internazionale, accompagnato dall’Orchestra Regionale Sarda “Franco Oppo” diretta da Giacomo Medas.

Il programma propone un originale dialogo tra passato e presente:

• M. Richter (1966) – On the Nature of Daylight (versione 2018 per orchestra d’archi)

• A. Vivaldi – M. Richter – The Four Seasons Recomposed

Nell’opera di Max Richter, le celebri Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi vengono “ricomposte” attraverso un linguaggio minimalista e cinematografico, dove la memoria tematica barocca si fonde con tessiture armoniche moderne e sospese. Il risultato è una partitura che conserva l’energia vitale dell’originale e la traduce in una nuova dimensione emozionale, carica di tensione e introspezione.

L’apertura sarà affidata al brano On the Nature of Daylight, diventato negli anni uno dei più rappresentativi del compositore britannico per la sua intensità lirica e meditativa.

Gli interpreti

Davide Alogna, violinista italiano di riconosciuto prestigio internazionale, ha suonato come solista con orchestre in Europa, America e Asia, collaborando con direttori di fama mondiale. Il suo repertorio spazia dai classici al contemporaneo, con particolare attenzione ai progetti che uniscono innovazione e riscoperta.

Accanto a lui, l’Orchestra Regionale Sarda “Franco Oppo”, formazione stabile impegnata nella diffusione della musica colta e contemporanea, e il direttore Giacomo Medas, già protagonista di importanti progetti sinfonici e cameristici in Sardegna e nel panorama nazionale.

Il festival

Il Festival Internazionale di Musica da Camera 2025, in programma dal 4 ottobre al 13 dicembre, propone un itinerario di otto concerti che intrecciano repertori, epoche e culture musicali, ospitando interpreti di fama e prime esecuzioni assolute.

Dopo la serata del 26 ottobre, il festival proseguirà con:

• 9 novembre – I Grandi del tardo-Romanticismo (Brahms, Schoenberg)

• 16 novembre – Maria de Buenos Aires di Piazzolla (prima esecuzione in Sardegna)

• 29 novembre – Die Schöne Müllerin di Schubert al Palazzo Regio

• 30 novembre – Bachianas Brasileiras di Villa-Lobos

• 13 dicembre – L’Imperatore di Beethoven, concerto sinfonico di chiusura.

Un dialogo tra epoche

«Le Quattro Stagioni Recomposed rappresentano perfettamente lo spirito del festival – sottolineano gli organizzatori – un ponte tra la grande tradizione europea e le scritture musicali del nostro tempo, in cui passato e presente dialogano in armonia».