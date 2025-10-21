Le arti digitali per educare, si conclude il progetto Erasmus+ a Oristano

L’iniziativa dal titolo “Art Goes Digital” dell’Associazione Culturale EUvolution ha coinvolto 21 operatori giovanili provenienti da Italia, Lituania, Nord Macedonia, Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Slovenia

Le arti digitali per educare, si conclude il progetto Erasmus+ a Oristano

ORISTANO. Si è svolto dal 15 al 20 ottobre, a Oristano, presso l’Hotel Villa delle Rose, il Training Course targato Erasmus+ organizzato dall’Associazione Culturale EUvolution e promosso dall’Agenzia Italiana per la Gioventù che coinvolto 21 operatori giovanili provenienti da Italia, Lituania, Nord Macedonia, Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Slovenia con l’obiettivo di fornire competenze tecniche avanzate nell’utilizzo delle arti digitali come il design grafico, l’animazione e il montaggio video, al fine di rendere le attività educative non formali più coinvolgenti, dinamiche e rilevanti per i giovani.

«Nel contesto attuale, caratterizzato da un rapido avanzamento tecnologico e una forte presenza dei media digitali nella vita quotidiana dei giovani, è fondamentale che gli operatori giovanili siano in grado di utilizzare questi strumenti per facilitare la comunicazione e la comprensione reciproca, superando il divario generazionale e creando un ambiente di apprendimento più moderno e accessibile», spiegano i volontari dell’associazione che, insieme ai partecipanti e al trainer Emanuel Caristi, sono stati accolti anche dall’Amministrazione Comunale del sindaco Massimiliano Sanna e dell’assessore alle Politiche Giovanili Antonio Franceschi lunedì 20 ottobre. Presente anche il Presidente del Consiglio Comunale di Oristano Giuseppe Puddu.

«Grazie all’integrazione delle competenze acquisite durante il training course, gli operatori hanno potuto trasformare il loro approccio educativo, progettando attività che utilizzino linguaggi visivi e tecnologie familiari ai giovani – raccontano – Ciò consente di rendere le attività più interattive, stimolando la creatività e il coinvolgimento diretto dei partecipanti».

Ma non è tutto, perché un altro obiettivo chiave del progetto è stato lo sviluppo di metodologie innovative che combinano l’uso delle arti digitali con tematiche sociali, allo scopo di promuovere l’inclusione sociale e la partecipazione attiva dei giovani, specialmente di quelli che affrontano barriere economiche, sociali o culturali: «Le arti digitali, in questo modo, diventano strumenti potenti per affrontare temi come l’inclusione, l’identità, la diversità e la cittadinanza attiva, creando spazi in cui i giovani possono esprimersi liberamente, sviluppare competenze critiche e partecipare attivamente alla costruzione di comunità più inclusive».

«Siamo molto soddisfatti di questa esperienza – concludono i volontari dell’Associazione Culturale EUvolution – perché sappiamo che l’integrazione delle arti digitali permette di abbattere le barriere che limitano l’accesso alla partecipazione attiva, in particolare per i giovani con minori opportunità, offrendo loro strumenti per esprimere la propria creatività e opinioni, superando gli ostacoli legati alla lingua o alla cultura».