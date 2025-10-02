La Global Sumud Flotilla, composta da più di cinquanta barche e partecipanti provenienti da oltre quaranta paesi, è salpata a fine agosto dai porti di Barcellona, Genova, Tunisia e Catania, con l’obiettivo di rifornire di viveri e medicinali la popolazione palestinese e rompere il blocco israeliano della Striscia di Gaza.

La reazione israeliana non si è fatta attendere: già agli inizi di settembre il ministro della sicurezza nazionale israeliano ha presentato al governo un piano d’azione per contrastare l’arrivo della Global Sumud Flotilla, considerata una minaccia volta a “minare la sovranità di Israele e sostenere Hamas a Gaza”. Vari attacchi sono stati lanciati a convogli della GSF agli inizi di settembre, attraverso l’attacco di droni con dispositivi esplosivi ed incendiari.

L’azione della Global Sumud Flotilla, il fermo da parte di Israele e il silenzio sul rispetto del diritto internazionale

La GSF naviga in acque internazionali: cosa riferisce il diritto internazionale a proposito? L’articolo 87 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (o Convenzione di Montego Bay, 1982) stabilisce la libertà di navigazione che vale per tutti gli stati, per il quale vige la giurisdizione esclusiva dello stato della bandiera. Sono previste delle eccezioni alla libertà di navigazione quali la pirateria, la tratta di schiavi, il traffico di stupefacenti o l’inquinamento grave del litorale. Tutte eccezioni che, evidentemente, non rientrano nel caso della GSF, che ha l’obiettivo di rifornire viveri e medicinali alla popolazione palestinese. È, dunque, illegale l’attacco o il sequestro di imbarcazioni che trasportano materiale umanitario in acque internazionali.

Israele non ha mai ratificato la Convenzione sul diritto del mare ma questo non significa che possa intervenire impunemente ricorrendo, oltretutto, all’uso della forza, elemento che costituisce ulteriore componente di gravità.

Il blocco navale attuato da Israele e il fermo delle imbarcazioni della GSF

Israele ha dichiarato il blocco navale nelle acque territoriali palestinesi a ridosso della Striscia di Gaza a partire dal 2009. È legittimo attuare un blocco navale in acque internazionali?

Si, è legittimo attuare blocchi navali in situazioni di guerra ma l’articolo 102 del Manuale di Sanremo, che raccoglie le norme del diritto internazionale applicabile ai conflitti armati sul mare, prevede due divieti al blocco navale: il divieto di blocchi sproporzionati, la cui conseguenza per la popolazione civile è eccessiva rispetto al beneficio militare che si può ottenere; divieto di punizione collettiva, se il blocco ha il solo proposito di affamare la popolazione civile o impedire, come in questo caso, l’arrivo di beni essenziali alla sopravvivenza della popolazione civile, configurandosi, appunto, come punizione collettiva, vietata dalle Convenzioni di Ginevra (in particolare la Quarta Convenzione di Ginevra del 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra).

Quanto è proporzionata (o sproporzionata) la reazione e l’uso della forza attuato da Israele nei confronti delle imbarcazioni della GSF? Numerose sono le norme del diritto internazionale violate; la politica tutta, soprattutto quella italiana, dovrebbe e potrebbe agire a tutela dei propri cittadini che coraggiosamente si sono imbarcati nella GSF. Ma a quanto pare “il diritto internazionale conta…ma fino ad un certo punto”.

Elena Elisa Campanella