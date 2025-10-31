La stabilitocrazia d’Europa: Niš, le sue strade e i media

Da Niš, 240 kilometri a sud da Belgrado, non si respira l’aria della movida e la tensione effervescente di giovani rivoltosi verso il proprio governo.

Anche dalla prospettiva di Obrenoviceva, la storica via artigiana nonché attuale centro della città, la fretta non pare esigenza primaria di questo coagulato di genti slave. Le piazze pullulano di corvi che cantano assoli disturbanti, e meravigliosi cani randagi di taglia media, puliti ed educati. E tanti signori anziani; ci si gusta un buon caffè italiano al fianco di statue dimenticate e con la panoramica di sfarzosi centri commerciali abitati da trend americani, tanti che Tito impallidirebbe di certo.

O forse al feldmaresciallo non sarebbe importato? È opinion comune, qui, che il sud della Serbia sia stato da sempre lasciato a se stesso: un mondo lontano dalle Belgrado e dalle Novi Sad, dalle vite attive. Nel resto del paese, fiamme e fuoco divampano giornalmente; migliaia di studenti si mobilitano contro la polizia per far sentire la propria voce. Il governo di Aleksandar Vucic, oramai al comando da tredici anni, non piace ai giovani, i quali pretendono più dibattito, più democrazia, più voce in capitolo per le istituzioni.

La cortina di ferro tra giovani e maturi è evidente: il governo è forte del consenso dei più anziani, che spesso si sentono ancora jugoslavi (ma badate: non prima che serbi). In questo articolo si vuol parlare di “stabilitocrazia” per descrivere la Serbia: un termine utilizzato per la prima volta nel 2012 da Antoinette Primatarova e Johanna Deimel per dare una forma all’Albania, e che significa «Un sistema politico che garantisce stabilità in cambio di democrazia limitata: elezioni regolari, ma potere concentrato, informazione controllata, e una popolazione stanca che accetta l’ordine come prezzo della sopravvivenza»

Un’indagine di campo mi è sembrata assolutamente necessaria; ma più che immergermi nelle multietniche città del nord, ho preferito di porre attenzione laddove il dibattito pare sopito, sostituito dal silenzio della calma anziana di una città assorbita dalla rigidità della Chiesa Ortodossa e dal partito. A mio modo di vedere, hanno forgiato ancor meglio il soggetto di analisi di questo (e dei prossimi) articoli: il serbo vero e proprio.

La Serbia si trova al 93esimo posto secondo l’Indice della Libertà di Stampa stilato annualmente da Reporter Senza Frontiere. Lo Stato ha perso il monopolio del settore dei media della Serbia negli anni Novanta, e durante questi il leader Milosevic ha tentato di rimettere le mani su quelle testate che erano divenute indipendenti: anzitutto, sfruttando il mantenuto monopolio sulle frequenze della diffusione dei notiziari; e certamente con le violenze e le oscillazioni.

Ciò che in tutta onestà mi fa riflettere non sono certo le prepotenze scritte sui giornali, poiché sono conscio sin dal primo passo che ho compiuto in Serbia che si tratti di uno Stato tanto meraviglioso quanto controverso. E che avrebbe avuto i suoi motivi nell’essere quantomeno titubante all’integrazione europea. Ma mai mi sarei aspettato di scorgere tanta pace nelle strade della città di Niš. Mi pare di avvistare gente alla quale la “rivoluzione” non appartiene: o si tratti di anziani signori, dai tratti rudi e rugosi, che hanno assopito l’ascia di guerra e si godono la pace, o si tratti invece di giovani coscienti, che vogliono che le cose cambino, ma non hanno forse la forza di staccarsi da tutto quel mondo. Il peso di un’eredità millenaria, fatto di conquiste ottomane, guerre con austriaci, liberazioni, massacri, dittature, identità. Tra le strade di Niš vi è quiete, un equilibrio che non appartiene alle ridenti città del nord del paese. E mi piace pensare non sia una pace mascherata.

I giornali vengono comprati da ben poche persone. A venire esposti non sono Narodne Novine o altre testate della zona, ma direttamente i media nazionali, che mostrano uno spaccato perfetto del terribile linguaggio propagandistico utilizzato dallo Stato. Non è sottile, ma violento senza limite alcuno. Si prenda in considerazione “ALO”: il giorno 30 ottobre pubblica una prima pagina a tema manifestanti di strada.

Con veemenza, il titolo recita a caratteri cubitali: “Bloccatori uniti contro la Serbia!”. E di seguito: “Sciarpe di tifosi filo-albanesi, bandiere del Sangiaccato, l’alleanza tra chi vuole il blocco e sostiene che i serbi siano genocidi. Tutto questo la dice lunga sugli organizzatori della manifestazione dell’opposizione che si terrà sabato a Novi Sad”

Retorica a profusione, dunque. L’arte dell’individuare un nemico – e non crearlo ad hoc; le relazioni tra Serbia e i paesi vicine sono serie, secolari e intricate. E paure smentite a chiara voce dal presidente Alexsandar Vucic, impegnato in un incontro in Uzbekistan: “…non mi riferisco a tutte le persone di Novi Pazor, la maggior parte di loro sono buone e corrette, ma ci sono quei gruppi estremisti che odiano la Serbia, come gli ideologi bloccanti che non nascondono di odiare la Serbia e ovviamente il Kosovo e Metohija, che fanno parte della Serbia, li infastidiscono”.

Non è complicato interfacciarsi coi giovani delle vie di Niš per disquisire di questi temi. Sono perlopiù studenti, non timorosi dello straniero, non avvezzi all’imbarazzo. È questo l’obbiettivo di questa rubrica: capire i serbi. E questa introduzione vuol dar da capire, oltre che in maniera implicita il clima che si respira in questa città, cosa in effetti sia proposto ai giovani serbi, in quanto ad informazione su carta. Un’informazione di parte e controllata, e l’augurio è che le cose possano cambiare al più presto.

Simone Soro, Niš (Serbia), 31 ottobre 2025