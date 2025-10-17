“La Sicilia dei sapori segreti”, guida sentimentale di Giusi Battaglia

MILANO (ITALPRESS) – Si intitola “La Sicilia dei sapori segreti” l’ultimo libro di Giusi Battaglia, per tutti “Giusina in Cucina”, volto noto di Food Network e di “E’ sempre Mezzogiorno” di Antonella Clerici, edito da Cairo Editore. Non un libro di ricette, ma una guida narrativa, che intreccia paesaggi, storie, persone e sapori legate alle nove province della Sicilia, che Giusi Battaglia, palermitana trapiantata a Milano, racconta in modo sentimentale e autentico. L’autrice, intervistata da Italpress, ha raccontato il suo “viaggio fatto con il cuore” tra i sapori, le ricette e i luoghi più nascosti e affascinanti dell’Isola.(ITALPRESS)

trl/gsl