    venerdì, 10 Ottobre
    Breaking news
    Cultura

    La serie Nathan K., vincitrice Premio Solinas Experimenta Serie, da oggi su RaiPlay

    3 Minuti di lettura
    La serie Nathan K., vincitrice Premio Solinas Experimenta Serie, da oggi su RaiPlay

    La serie Nathan K., vincitrice Premio Solinas Experimenta Serie, da oggi su RaiPlay

    L’Italia di oggi attraverso lo sguardo irriverente e disincantato di un giovane stand-up comedian originario del Congo, sospeso tra sogni, burocrazia, piccoli e grandi compromessi: è la nuova seria comedy in due episodi “Nathan K.” – prodotta da Rai Fiction, Elsinore Film, Associazione Culturale Premio Solinas, e distribuita da Rai Com – è disponibile da oggi 10 ottobre su RaiPlay – https://www.raiplay.it/programmi/nathank

    La serie Nathan K., vincitrice Premio Solinas Experimenta Serie, da oggi su RaiPlay

    Creata dal collettivo Grete Samsa – composto da Michael Campisano, Jonas Moruzzi, Rebecca Ricci, Val Wandja – la serie, vincitrice del Premio Solinas Experimenta Serie, si ispira liberamente alla vita di Nathan Kiboba, che interpreta sé stesso con sincerità e con una buona dose di autoironia. Accanto a lui – tra gli interpreti principali – Chloe Vescovi è Diana, futura avvocata e attivista per i diritti umani; Maurizio Bousso interpreta Damiano, amico fedele, quanto un po’ insicuro di Nathan; mentre Sebastiano Fumagalli veste i panni di Mikele, carismatico, elegante e di successo: tutto quello che il protagonista vorrebbe essere.

    Perché Nathan K. è un migrante congolese con seri problemi abitativi e una smodata passione per il silenzio che precede la battuta finale e le risate che la seguono. Anche se non è facile essere il primo stand-up comedian nero d’Italia, perché non si può sapere al pubblico piacciono davvero le sue battute o se lo asseconda solo per il colore della pelle. Ma a Nathan poco importa. Ha capito presto che per sopravvivere bisogna fare dei compromessi, compreso abituarsi all’idea di sposare un’anziana compiacente per ottenere la cittadinanza. Finché non incontra Diana e la vita di Nathan diventa subito molto, molto più complicata.

    “Nathan K. – dice il regista Alessio Lauria – è una serie comedy senza battute scritte, che punta a far ridere raccontando il lato più divertente di situazioni reali, che possono accadere davvero e a molte persone. Per questo, nel mettere in scena la storia, ho sempre puntato all’autenticità. Ho scelto uno stile di regia sobrio, senza troppi movimenti di macchina a sottolineare i momenti chiave, per spiazzare lo spettatore e lasciarlo libero di avere una reazione spontanea. Per rendere il mondo della serie il più realistico possibile, abbiamo attinto dalla vita e dai racconti dell’attore protagonista, Nathan Kiboba”.

    La serie gioca con il realismo per restituire un punto di vista inedito sull’identità, l’inclusione e la quotidianità di chi vive in bilico tra sogni e necessità. Il cast, composto da attori emergenti e veri stand-up comedian della scena contemporanea, contribuisce a rendere ogni personaggio credibile e spontaneo.

    “Nathan K.” è stata realizzata con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il contributo del Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti nel Cinema e nell’Audiovisivo.

    Condividi

    Articoli Correlati