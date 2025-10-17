La direzione di Asl Gallura incontra l’AD del Mater Olbia Hospital

La Direzione Aziendale della Asl Gallura incontra il nuovo AD del Mater Olbia Hospital

La riunione si è svolta nei giorni scorsi nella sede della Direzione Aziendale della Asl Gallura

Olbia, 17 ottobre 2025 – Primo incontro istituzionale tra la Direzione Aziendale della Asl Gallura e il nuovo Amministratore Delegato del Mater Olbia Hospital, Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo, nella sede amministrativa dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale. La visita formale è avvenuta a pochi giorni di distanza dalla nomina del vertice della Struttura Sanitaria di Qatar Foundation Endowment e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma.

«L’approccio del nuovo Amministratore Delegato del Mater Olbia è improntato alla massima collaborazione e attenzione ai bisogni del territorio – sottolinea il Commissario Straordinario della Asl Gallura, Ottaviano Contu – ed è il primo aspetto positivo che abbiamo colto. Il Mater Olbia è una risorsa a disposizione della comunità e su queste basi dobbiamo tracciare linee operative condivise per implementare l’offerta sanitaria in Gallura. Ci siamo riproposti di fissare incontri periodici, perché entrambi crediamo che attraverso il dialogo si possano individuare soluzioni e progetti utili a soddisfare i bisogni di salute della popolazione».

«La nostra struttura sanitaria insiste su questo territorio e ho ritenuto opportuno, a pochi giorni dal mio insediamento, incontrare subito i vertici della Asl Gallura che è la nostra Asl di riferimento», aggiunge l’AD del Mater Olbia Hospital, Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo . «La proposta di individuare spazi di confronto continui nel tempo è assolutamente valida. Il dialogo è un elemento che può rafforzare la collaborazione con la Regione Sardegna per contribuire alla crescita della Sanità nel territorio gallurese».

Visita la homepage di Sardegna Reporter!