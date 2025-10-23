La Carovana Contadina per la Sovranità Alimentare in Sardegna

Il Comitato S’Arrieddu di Narbolia si è sempre battuto per la salvaguardia dei terreni agricoli e contro le speculazioni energetiche che li minaccia. Nella sua storia infatti ha organizzato diverse iniziative per sensibilizzare sull’argomento. Anche quest’anno ne organizza una nuova coordinando l’unica tappa in Sardegna della Carovana Contadina per la Sovranità Alimentare, un viaggio attraverso l’Italia rurale che resiste all’agroindustria e all’estrattivismo, che attraversa 9 diverse Regioni. La Carovana prevede assemblee territoriali ad ogni tappa, per mettere insieme aziende agricole, organizzazioni di produttori, reti dell’economia solidale e attivisti ambientali. È promossa dalla ONG Centro Internazionale Crocevia in collaborazione con Ecologia UBI e il sostegno dei fondi 8×1000 dell’Unione Buddhista Italiana.

L’iniziativa sarda, che ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale, si svolgerà a Narbolia durante tutta la giornata di sabato 25 ottobre presso il Centro Polivalente Peppino Pippia in Piazza Aldo Moro.

L’incontro prevede riflessione, discussione e proposte per la salvaguardia della Sovranità Alimentare, dell’agroecologia e dell’agricoltura contadina, in particolare in Sardegna. Verrà analizzato lo stato dell’arte dell’agricoltura sarda e le possibili soluzioni agroecologiche per la salvaguardia della terra, del lavoro, del mercato e delle filiere locali in grado di garantire un reddito dignitoso a chi lavora nel settore agricolo e in particolare ai giovani, per stimolare e agevolare il loro ritorno alla terra e per lavorare con la natura e non contro di essa.

In conclusione verranno proposte campagne, azioni, iniziative e progetti da portare avanti in collaborazione con le varie aziende contadine, reti, comitati e istituzioni della Sardegna e nazionali.

Sarà l’occasione per scambiare conoscenze, esperienze e buone pratiche agricole in grado di rispondere alle esigenze della Regione, ma non solo, e alle sfide del cambiamento climatico.

È prevista un’assemblea che copre l’intera giornata, dalle 9,30 alle 19,00, intervallata da un pranzo collettivo dove ognuno porta qualcosa. Il pomeriggio, dopo il pranzo, sarà utilizzato per le conclusioni e le proposte. E alla fine, a partire dalle 17,00, sarà proiettato un documentario proposto dal Festival delle Terre di Crocevia, una rassegna del documentario indipendente su agroecologia, ambiente e diritti che a Narbolia ha già tenuto in passato una sua edizione.

L’ingresso è libero e gratuito.