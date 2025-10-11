Isole minori, Rixi “Continuità e servizi anche nei periodi invernali”

LIPARI (MESSINA) (ITALPRESS) – “In questi giorni a Lipari si tengono gli Stati Generali, momento importante in cui tutto il Governo sta dando finalmente evidenza a un tema, la continuità, non solo per le isole maggiori ma anche per le Isole Minori, anche nei periodi invernali. Investimenti, una nuova visione del sistema Paese che consente ai cittadini delle isole di avere servizi adeguati anche durante i periodi invernali”. Così all’Italpress Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine degli Stati Generali delle Isole Minori in corso a Lipari.
