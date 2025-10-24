‘Io Canto Family 2025’, Matteo Verga e papà Mario sono i vincitori: il maxi premio

(Adnkronos) –Matteo Verga e papà Mario sono i vincitori di ‘Io Canto Family 2025’, il talent show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker che si è concluso ieri, giovedì 23 ottobre. In totale la coppia ha ottenuto il 63% dei voti superando Alice Francavilla e suo padre Gianvito, arrivati secondi con il 37%, e Nina con mamma Jessica, arrivate terze. Matteo e Mario Verga hanno duettato sulle note de ‘Lo Stadio’ di Tiziano Ferro insieme al loro coach Ermal Meta. Prima dell’esibizione, Mario ha dedicato un momento a nonna Maria: "Ha risvegliato in me la mia vera passione che è la musica. Mi diceva che sarebbe morta col desiderio di vedermi cantare su un grande palco", ha detto il cantante. La coppia vincitrice si è aggiudicata un montepremi di 50.000 euro e la targa speciale di R101, radio ufficiale del talent, consegnata dalla speaker Rebecca Staffelli.—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)