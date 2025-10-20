    lunedì, 20 Ottobre
    Breaking news
    Attualita'

    Intercultura a Oristano: due giornate al Centro Commerciale Porta Nuova per scoprire i programmi di studio all’estero

    2 Minuti di lettura
    Programma-Intercultura-2026-tutte-le-novita-da-conoscere-1-1024x683

    L’Associazione Intercultura sarà presente all’evento “A mano tesa”, manifestazione dedicata al volontariato e alla cittadinanza attiva, in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre presso il Centro Commerciale Porta Nuova di Oristano.

    Durante le due giornate, i volontari del Centro locale di Intercultura accoglieranno studenti, genitori e cittadini interessati ai programmi di scambio internazionale promossi dall’Associazione. Sarà possibile ricevere informazioni dettagliate sul concorso attualmente aperto per partecipare a esperienze di studio all’estero nell’anno scolastico 2026-2027.

    Intercultura, attiva da oltre 70 anni in Italia, promuove percorsi educativi interculturali rivolti a giovani tra i 15 e i 17 anni, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra culture, la crescita personale e la formazione di cittadini globali.

    Concorso Intercultura: nuove destinazioni e borse di studio per studenti delle scuole superiori

    Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Concorso Intercultura, l’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole superiori che desiderano vivere un’esperienza di studio e crescita personale all’estero.

    La nuova edizione introduce importanti novità: tra queste, l’ampliamento delle destinazioni con semestri in Spagna, Panama e Honduras, e la possibilità di partire nel prossimo anno scolastico 2026/2027 verso Paesi come Argentina, Canada, Giappone, Australia, Sudafrica e altri.

    Le selezioni – aperte ai nati tra il 1° luglio 2008 e il 31 agosto 2011 – prevedono una registrazione online entro il 10 novembre 2025, un test di idoneità e un colloquio con i volontari.

    Le famiglie potranno contare su oltre 1.000 borse di studio, anche totali, per ISEE inferiori ai 40.000 euro, offerte con il sostegno di istituzioni pubbliche e private della Sardegna.

    Attraverso percorsi di durata variabile – dall’anno intero a soggiorni brevi – gli studenti frequenteranno scuole locali e vivranno presso famiglie ospitanti, favorendo l’immersione culturale e lo sviluppo di competenze linguistiche e trasversali.

    L’esperienza, accessibile a tutti grazie alle nuove agevolazioni, rappresenta un’occasione unica per prepararsi al futuro, con una visione aperta e internazionale.

    Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 348 450 2403.

    M.V.

    intercultura-e-il-concetto-dell-erasmus-applicato-alle-scuole-superiori

    Michele Vacca

    sardegnareporter

    Condividi

    Michele Vacca, nato e residente a Oristano, è un fotografo con quasi 50 anni di esperienza. La sua solida formazione nella fotografia analogica e l'approccio digitale gli hanno permesso di esplorare nuove possibilità creative. Iscritto all'Ordine dei Giornalisti Pubblicisti dal 2015, ha partecipato attivamente a mostre collettive, pubblicazioni e proiezioni personali. Membro del consiglio direttivo dell'Associazione Culturale Fotografica Dyaphrama di Oristano, di cui fa parte dal 1997, si impegna nell'organizzazione di mostre, workshop e nella formazione. Ha realizzato numerosi reportage in Europa, pubblicati su riviste, libri, calendari ed esposti in mostre. La sua passione per la fotografia si riflette anche nei suoi articoli su reportage, concerti, cultura e tradizioni. Facebook: https://www.facebook.com/michelevacca.or

    Articoli Correlati