Inter-Cremonese 4-1, poker nerazzurro e Chivu in vetta

(Adnkronos) – Quinta vittoria consecutiva, la terza in Serie A, per l'Inter che, tra le mura amiche del 'Meazza' sconfigge 4-1 la Cremonese ritrovando, almeno per una notte la vetta del campionato. A decidere il match le reti nel primo tempo di Lautaro al 6' e Bonny al 38', nella ripresa in gol Dimarco al 55' e Barella al 57'. Per gli ospiti a segno Bonazzoli all'87'. I nerazzurri agganciano così il primo posto Milan, Napoli e Roma con 12 punti. Prima sconfitta stagionale in Serie A per i grigiorossi che restano fermi a quota 9 al sesto posto insieme a Sassuolo e Atalanta. Nerazzurri dominanti sin dalle prime battute e vicini al gol dopo 30 secondi. Dimarco crossa dal fondo dalla sinistra trovando l'inserimento coi tempi giusti di Frattesi: il centrocampista calcia al volo all'altezza del dischetto concludendo di poco a lato. Al 6' si sblocca la partita. Barella ruba palla a centrocampo e lancia in porta Bonny con l'esterno: l'ex Parma trova Lautaro in mezzo e conclusione vincente del capitano. Al 12' Dimarco raccoglie dal limite una respinta di testa della difesa della Cremonese dopo un corner: tiro e deviazione in rete di Akanji che spiazza il portiere avversario, ma l'ex Manchester City era in posizione irregolare e Feliciani annulla. Al 20' doppia occasione per Mkhitaryan. Prima un tiro a centro area dopo una combinazione nello stretto, parata da Silvestri, poi chance anche con un altro tiro da fuori e ancora il portiere ospite a dire di no. Al 38' arriva il raddoppio dei padroni di casa. Dimarco crossa dal fondo e trova il bel movimento di Bonny sul primo palo: colpo di testa e 2-0. Al 40' cross basso dalla sinistra ancora di Dimarco per Bonny che dovrebbe solo spingere in rete la palla, ma il francese non ci arriva per un soffio. Nel secondo tempo si riparte con una novità tra gli ospiti: Vendeputte per Johnsen. All'8' Cambiano anche i nerazzurri: Luis Henrique per Dumfries che esce dopo un cross fallito, con in mezzo Lautaro tutto solo pronto al tris, che è rimandato di due minuti. Angolo nerazzurro allontanato solo parzialmente dalla difesa grigiorossa: Bonny accomoda il pallone per il mancino di Dimarco dal limite, defilato sulla sinistra: diagonale, forte, basso e imparabile per Silvestri. Al 12' arriva anche il quarto gol. Palla recuperata alta e servita a Bonny al limite: l'ex Parma attende e poi smarca Barella a centro area con un passaggio in profondità. Il centrocampista azzurro non sbaglia e cala il poker. Al quarto d'ora triplo cambio per Nicola. Vardy, Faye e Bonazzoli entrano per Sanabria, Ceccherini e Vasquez. Poco dopo Chivu toglie l'applauditissimo Bonny per inserire Esposito. Dentro anche Carlos Augusto per Bastoni. I nerazzurri sono completamente padroni del campo e vanno vicini anche al quinto gol. Al 27' cross morbido di Barella dalla destra e tentativo di rovesciata di Lautaro, che però impatta male e manda fuori. Alla mezz'ora Chivu inserisce Sucic e Diouf, fuori Lautaro e Mkhitaryan. Barbieri entra per Floriani Mussolini nella Cremonese. Le due squadre esauriscono così i cambi. Al 42' il gol della bandiera per i grigiorossi. Palla persa di Diouf e cross dalla sinistra: in mezzo Vardy è scavalcato, ma sul secondo palo c'è Bonazzoli che gira in rete di prima intenzione rendendo leggermente meno pesante il passivo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)