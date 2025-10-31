Influenza, primo bollettino: “427mila infezioni respiratorie in 7 giorni, in linea con il 2024”

(Adnkronos) – "Sono 427mila i casi stimati di infezioni respiratorie acute nella settimana dal 20 al 26 ottobre". Lo indica il primo bollettino di stagione della sorveglianza RespiVirNet pubblicato dall'Istituto superiore di sanità, da quest'anno in forma interattiva. "L'incidenza totale nella settimana analizzata è pari a 7,36 casi per 1.000 assistiti, leggermente più alto, ma sostanzialmente in linea con le stagioni precedenti", si legge nel report. "L'incidenza più elevata si osserva nella fascia di età 0-4 anni, con circa 18 casi per 1.000 assistiti. L'intensità è bassa o al livello basale per tutte le regioni tranne la Basilicata, dove invece è media".—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)