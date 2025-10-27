Inchiesta mascherine, Marcello Minenna assolto. I difensori: “Restituita dignità a servitore dello Stato”

(Adnkronos) –Marcello Minenna, ex direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed ex assessore della Regione Calabria, è stato assolto dall'accusa di corruzione nel processo nato dalla maxi-inchiesta della Procura di Forlì su una fornitura di mascherine Covid all'Ausl Romagna per 3,6 milioni di euro. Minenna, che a giugno 2023 finì ai domiciliari, è stato assolto perché il fatto non sussiste. "Il Gup presso il Tribunale di Forlì ha assolto Marcello Minenna dall'accusa di corruzione per l'esercizio della funzione con la formula perché il fatto non sussiste – sottolineano in una nota i difensori, gli avvocati Vittorio Manes e Gianluca Tognozzi – Questa pronuncia restituisce finalmente dignità ad un servitore dello Stato costretto a dover sopportare addirittura la restrizione della propria libertà personale nella fase delle indagini per accuse che oggi sono state spazzate via una volta per tutte".—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)