In Ogliastra è partita la campagna di vaccinazione antinfluenzale

La somministrazione è iniziata in tutti i centri vaccinali del territorio, precedenza ai soggetti fragili.

Lanusei, 31 ottobre 2025 – È iniziata in Ogliastra la campagna di vaccinazione antinfluenzale. La somministrazione dei vaccini ha preso il via nei giorni scorsi negli ambulatori dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta. È possibile vaccinarsi anche recandosi nei centri di vaccinazione del servizio di Igiene Pubblica della Asl Ogliastra a Lanusei, Tortolì e Jerzu, dove è possibile anche ricevere la dose di richiamo del vaccino anti-Covid, con le nuovi varianti del Sars-CoV-2.

L’influenza è una malattia respiratoria acuta causata da virus influenzali che circolano in tutto il mondo ed è tra le poche malattie infettive che può essere contratta più volte nel corso della vita di un individuo. Le complicanze dell’infezione possono essere gravi, come polmonite, miocardite ed encefalite. È quindi importante attuare efficaci azioni di prevenzione, come il lavaggio delle mani e l’igiene respiratoria. La vaccinazione resta comunque la misura più efficace per prevenire la malattia e le sue complicanze. «Il vaccino per l’influenza è sicuro ed efficace – spiega la dottoressa Laura Lai, dirigente medico della S.c. di Igiene pubblica della Asl Ogliastra – dà una protezione sia indiretta, tramite l’immunità di gruppo, sia diretta, prevenendo le forme gravi e le complicanze della malattia, che sono tra le prime cause di ospedalizzazioni e decessi. Per garantire un’ immunità adeguata – continua – è importante eseguire la vaccinazione annualmente che assicura una protezione continua e aggiornata contro i ceppi virali specifici ad ogni stagione influenzale».

La vaccinazione è raccomandata per alcune categorie:

– donne in gravidanza o nel postpartum;

– persone affette da malattie croniche (respiratorie, cardiovascolari, metaboliche, oncologiche, immunodepressioni, ecc.);

– bambini sani tra 6 mesi e 6 anni;

– bambini/adolescenti in trattamento con acido acetilsalicilico;

– ricoverati in strutture per lungodegenti;

– familiari e contatti stretti di persone a rischio;

– personale sanitario e sociosanitario (inclusi tirocinanti);

– forze dell’ordine, vigili del fuoco;

– altre categorie individuate dalla Regione o dai datori di lavoro;

– allevatori, macellatori, trasportatori di animali, veterinari,

– studenti in tirocinio;

– donatori di sangue.

Nei centri vaccinali territoriali le dosi vengono somministrate, previo appuntamento, nei seguenti giorni ed orari:

– il mercoledì a Tortolì, nella sede della Casa della Salute (via Monsignor Carchero, 3), dalle ore 9:00 alle 13:00 – Contatti: 366 5641350 – 0782 600324;

– il giovedì a Jerzu nel servizio di Igiene e Sanità pubblica (Vico V Trento, 1), dalle ore 9:00 alle 12:00 – Contatti: 366 8246194 – 0782 708028;

– il venerdì a Lanusei, nei locali del servizio di Igiene e Sanità pubblica (via A.Melis), dalle ore 9:00 alle 13:00 – Contatti: 339 8756909 – 0782 470455.