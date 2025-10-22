Il talento del chitarrista britannico Artie Zaitz a Cagliari e Sassari

Considerato uno dei chitarristi e tastieristi più talentuosi della scena jazz britannica contemporanea, Artie Zaitz è il nuovo protagonista di Jazz Club Network 2025, il prestigioso cartellone di concerti in scena tra Cagliari e Sassari fino a dicembre. Sebbene solo trentenne, Artie Zaitz è considerato un musicista di gusto, immaginazione e fuoco raro, un’occasione dunque davvero ghiotta per gli amanti della grande musica di poterlo ascoltare dal vivo il 23 e il 24 ottobre (ore 21.30) al Jazzino Club di Cagliari e il 25 ottobre (ore 20.30) a Il Vecchio Mulino di Sassari.

Cresciuto in una famiglia di musicisti, ha coltivato la passione per il jazz fin dalla tenera età, sviluppando un particolare interesse per le produzioni della leggendaria etichetta Blue Note Records. Nel corso dell’ultimo decennio, ha consolidato la sua presenza sulla scena suonando con artisti di spicco come Moses Boyd, The Banger Factory, Camilla George, Maisha.

Il suo album di debutto, “The Regulator”, ha ricevuto un plauso unanime dalla critica. Un progetto che è una rivisitazione energica della classica formazione con organo Hammond, e che unisce la sua profonda sensibilità blues con la passione per il jazz, il soul e la musica latina. Il quartetto, guidato da Zaitz alla chitarra, è completato dal sassofonista tenore di fama mondiale Alex Garnett, e dalla giovane e promettente sezione ritmica composta da Lorenzo Morabito al contrabbasso e Jack Thomas alla batteria.

Organizzato da CeDAC, Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, in collaborazione con l’Associazione culturale Il Jazzino, il prestigioso cartellone di concerti prosegue il 31 ottobre con un incontro tra due veri maestri: Tim Garland & Gwilym Simcock, tra i musicisti più esperti e stimati dell’intera scena europea. Concerti e incontri di qualità, dunque, da godere degustando al contempo ottimi piatti o drink, nella formula tipica dei Jazz Club ti tutto il mondo. L’ottava edizione del cartellone è sostenuta dal Ministero della Cultura, dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sarda, dal Comune di Cagliari, Fondazione di Sardegna, Cassa Depositi e Prestiti.

IL PROGRAMMA

-VENERDI’ 31 OTTOBRE – IL VECCHIO MULINO – Ore 20.30

-SABATO 1 NOVEMBRE – JAZZINO CLUB – PRIMO SET ORE 19.30; SECONDO SET ORE 21.45

– DOMENICA 2 NOVEMBRE – JAZZINO CLUB – Ore 21.30

TIM GARLAND & GWILYM SIMCOCK (UK)

LINE-UP:

Tim Garland: sax tenore/alto – Gwilym Simcock: piano ­

Tim Garland & Gwilym Simcock, l’incontro di due maestri

La musica di Garland (Grammy Award per le sue orchestrazioni sinfoniche dell’album di Chick Corea intitolato “The New Crystal Silence”), pur essendo profondamente radicata nel linguaggio jazz, si spinge costantemente oltre i suoi confini. Il suo celebre virtuosismo al sassofono lo ha consacrato come una delle voci più autentiche e originali della scena britannica. In questa speciale performance firmata JCN, Garland si esibisce in duo con Gwilym Simcock, pianista con cui condivide un profondo amore per il jazz melodico contemporaneo. Insieme, hanno costituito per anni due terzi del rinomato Lighthouse Trio, un sodalizio che li ha portati a girare il mondo e a registrare numerosi brani in una collaborazione ormai ventennale. L’esperienza di Garland al fianco di giganti come Chick Corea, e le intense collaborazioni di Simcock con Pat Metheny li hanno resi due dei musicisti d’improvvisazione più esperti e stimati dell’intera scena europea.

-GIOVEDI’ 6 NOVEMBRE – IL VECCHIO MULINO – Ore 20.30

-VENERDI’ 7 NOVEMBRE – JAZZINO CLUB – Ore 21.30

– SABATO 8 NOVEMBRE – JAZZINO CLUB – PRIMO SET ORE 19.30; SECONDO SET ORE 21.45

MARCO VALERI QUARTET (ITA)

LINE-UP:

Marco Valeri: batteria – Daniele Tittarelli: alto sax – Vittorio Esposito: piano – Gabriele Pagliano: contrabbasso

Marco Valeri Quartet, tra swing e contemporaneità

Un vero e proprio concentrato di talento, con un interplay che cattura fin dalle prime note. Al timone del progetto c’è Marco Valeri, una delle figure più rispettate della batteria jazz italiana a livello internazionale Al suo fianco Daniele Tittarelli al sax alto, un musicista dalla voce inconfondibile capace di dare vita a melodie piene di carattere. Al pianoforte, il tocco elegante di Vittorio Esposito, un giovane talento già riconosciuto come uno dei migliori prospetti del jazz attuale, e a completare la sezione ritmica, la solida e impeccabile presenza di Gabriele Pagliano al contrabbasso. La loro proposta musicale fonde le radici dello swing con sonorità contemporanee ricche di atmosfere coinvolgenti. Un’espressione di jazz che omaggia la tradizione guardando dritto al futuro, con eleganza e freschezza.

-GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE – JAZZINO CLUB – Ore 21.30

-VENERDI’ 14 NOVEMBRE – JAZZINO CLUB – Ore 21.30

-SABATO 15 NOVEMBRE – IL VECCHIO MULINO – Ore 20.30

NESSUNA GRAZIA: GRAMSCI E PERTINI, UNA STORIA DI PRIGIONIA E RESISTENZA”

DAMATO – SALIS – BASSI (ITA)

LINE-UP:

Cosimo Damiano Damato: voce narrante – Antonello Salis: piano/fisarmonica/composizioni – Giuseppe Bassi: contrabbasso/composizioni

“Nessuna Grazia: Gramsci e Pertini, una storia di prigionia e resistenza” – Quando la musica celebra la Liberazione

Un monologo intenso e commovente, tratto dall’omonimo nuovo romanzo di Cosimo Damiano Damato pubblicato da Rai Libri nella collana “Cristalli Sognanti”. Questo declinato in uno spettacolo musicale che si propone come un racconto di resistenza poetica, politica e civile. Sul palco, le narrazioni di Cosimo Damiano Damato sono arricchite e impreziosite dalle composizioni e improvvisazioni originali di due maestri della scena musicale contemporanea: Antonello Salis e Giuseppe Bassi. Antonello Salis, pianista e fisarmonicista di fama internazionale, si distingue per il suo approccio visionario e la sua capacità di intrecciare estro e libertà in un flusso sonoro imprevedibile e avvolgente. Al suo fianco, Giuseppe Bassi, contrabbassista e compositore, dà voce alle corde del suo strumento con un lirismo profondo e una sensibilità interpretativa unica, contribuendo a creare un’atmosfera sonora di grande impatto emotivo.

-GIOVEDI’ 27 NOVEMBRE – IL VECCHIO MULINO – Ore 20.30

(ANTEPRIMA MEDINSARD PER JCN)

-VENERDI’ 28 NOVEMBRE, TEATRO MASSIMO DI CAGLIARI, M2) – Ore 21

(PRIMA NAZIONALE)

BEBO FERRA “FERRA’s LEGACY” FEAT. GABRIELE MIRABASSI

LINE-UP:

Bebo Ferra, chitarre; Pietro Ferra, violino; Salvatore Maiore, contrabbasso e violoncello; Francesco Sotgiu, batteria e violino; Gabriele Mirabassi, clarino

Bebo Ferra “Ferra’s Legacy” Feat, Gabriele Mirabassi “La musica di Massimo Ferra”

Un’anima musicale instancabile, un figlio di questa terra e della città di Cagliari che ha affascinato intere generazioni di musicisti, Massimo rappresenta certamente una delle principali fonti di ispirazione per il mondo musicale contemporaneo. Una grande eredità musicale raccolta da altrettanti straordinari talenti che con Massimo condividevano musica e vita. Buona parte della sua opera è ancora oggi, per certi versi, inesplorata e da qui riparte il suo percorso grazie al fratello Bebo Ferra (autentica star della scena jazz nazionale e internazionale) il figlio Pietro Ferra (straordinario talento e virtuoso violinista) e i compagni di tante avventure musicali Francesco Sotgiu (eccelso batterista, violinista e compositore) e Salvatore Maiore (raffinato contrabbassista e violoncellista). Una nuova vita per l’immensa produzione musicale attraverso questo progetto originale guidato da Bebo e Pietro Ferra con la direzione artistica di Michele Palmas. Il quartetto incontrerà per questa speciale occasione Gabriele Mirabassi, uno dei più grandi clarinettisti della scena internazionale e grande ammiratore di Ferra.

-VENERDI’ 28 NOVEMBRE – JAZZINO CLUB – Ore 21.30

-SABATO 29 NOVEMBRE – JAZZINO CLUB – PRIMO SET ORE 19.30; SECONDO SET ORE 21.45

-DOMENICA 30 NOVEMBRE – IL VECCHIO MULINO – Ore 19.30

JED LEVY & PHIL ROBSON INTERNATIONAL QUARTET (USA/UK/ITA)

LINEUP:

Jed Levy: sax tenore – Phil Robson: chitarra ­- Mark Hodgson: contrabbasso – Roberto Gatto: batteria

Jed Levy, un pilastro del jazz newyorchese

Da oltre vent’anni, Jed Levy è una figura centrale nella scena jazz di New York, un sassofonista la cui carriera è un vivido esempio di versatilità. Il suo percorso non si limita alla pubblicazione di album come leader, ma si distingue per un’incredibile rete di collaborazioni che attraversa generazioni e stili del jazz. Ha suonato e registrato con giganti del passato come Jaki Byard, Don Patterson e Jack McDuff, e ha condiviso il palco con maestri contemporanei come Ron McClure e Mike Clark, batterista dei leggendari Headhunters. Sotto i riflettori del JCN, Jed Levy arriva con due musicisti d’eccezione: il contrabbassista britannico Mark Hodgson e il rinomato batterista italiano Roberto Gatto. Una sezione ritmica, solida e creativa che esalta le melodie di Levy e Robson, creando un’esperienza sonora di altissimo livello.

-GIOVEDI’ 4 DICEMBRE – IL VECCHIO MULINO – Ore 20.30

-VENERDI’ 5 DICEMBRE – JAZZINO CLUB – Ore 21.30

– SABATO 6 DICEMBRE – JAZZINO CLUB – Ore 21.30

LUIGI BONAFEDE TYNERLY TRIO featuring MARCO MICHELI & ENZO ZIRILLI (IT)

LINEUP:

Luigi Bonafede: piano – Marco Micheli: contrabbasso ­- Enzo Zirilli: batteria

Tynerly Trio, un omaggio al genio di McCoy Tyner

Il Tynerly Trio nasce dalla profonda ammirazione per il leggendario pianista e compositore McCoy Tyner. L’idea prende forma grazie al celebre pianista e compositore Luigi Bonafede, che ha riunito due musicisti di eccezionale talento: Marco Valeri al contrabbasso e Enzo Zirilli alla batteria. Sebbene sia noto per il suo ruolo nel leggendario John Coltrane Quartet, il Tynerly Trio vuole mettere in luce tutte le sfaccettature della sua straordinaria personalità artistica: pianista virtuoso, leader carismatico, compositore e arrangiatore innovativo. L’ensemble non si limita a una semplice riproposizione dei brani, ma intende sfatare il luogo comune che relega il jazz a una “musica di nicchia” reinventando e trasformando ogni esecuzione in un’esperienza unica.

MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE – IL VECCHIO MULINO – Ore 20.30

GIOVEDI’ 4 – DICEMBRE – TEATRO MASSIMO (M2) – Ore 21.00

(MEDINSARD PER JCN)

RICCARDO TESI & GIUA “RETABLOS” (ITA)

LINEUP:

Riccardo Tesi: organetto – Giua: chitarra acustica/voce

Riccardo Tesi &Giua “Retablos”

MedinSard presenta un concerto che è un vero e proprio viaggio tra la canzone d’autore, i brani popolari e la musica strumentale. I due artisti, Riccardo Tesi e Giua, amici e collaboratori da oltre vent’anni, hanno spesso unito i loro percorsi artistici, partecipando ai rispettivi dischi e scrivendo canzoni a quattro mani. Nello spettacolo in duo, Retablos, fondono i loro mondi, diversi eppure molto affini: la musica popolare e strumentale di Tesi, uno degli organettisti diatonici più innovativi e riconosciuti a livello internazionale, e la canzone d’autore e popolare di Giua, cantautrice e chitarrista molto apprezzata nella scena culturale e teatrale italiana. Il titolo si ispira ai Retablos, una celebre forma d’arte peruviana: piccole scatole di legno che un tempo contenevano figure sacre e che oggi raffigurano scene di vita quotidiana. Proprio come queste “scatole magiche” che si aprono su mondi e storie lontane, la musica di Tesi e Giua invita a viaggiare e a sognare.

-GIOVEDI’ 11 DICEMBRE – IL VECCHIO MULINO – Ore 20.30

-VENERDI’ 12 DICEMBRE – JAZZINO CLUB – Ore 21.30

-SABATO 13 DICEMBRE – JAZZINO CLUB – PRIMO SET ORE 19.30; SECONDO SET ORE 21.45

ALEX CONDE TRIO – FLAMENCO JAZZ (SPA)

LINEUP:

Alex Conde: piano – Haggai Cohen: contrabbasso ­- Bandolero: batteria/percussioni

Alex Conde Trio, contaminazioni tra flamenco e jazz

Internazionalmente riconosciuto come una delle voci più originali del pianoforte flamenco, Alex Conde arriva sotto i riflettori del JCN col suo progetto più recente: l’Alex Conde Trio. Un gruppo capace di un dialogo fresco, elegante e vibrante in cui flamenco e jazz si fondono armoniosamente. Il trio è composto da musicisti di grande prestigio: Alex Conde al pianoforte, compositore e arrangiatore del repertorio, Haggai Cohen, contrabbassista con una solida esperienza nel jazz contemporaneo, José Ruiz Motos”Bandolero”, percussionista, punto di riferimento imprescindibile nel mondo del flamenco. L’Alex Conde Trio offre un viaggio sonoro prezioso, intriso di emozione, virtuosismo e autenticità, capace di connettersi con un pubblico dalle diverse sensibilità musicali.

INFO BIGLIETTI:

JAZZINO MUSIC CLUB

VIA CARLOFORTE 74, CAGLIARI

POSTO UNICO: 20 EURO

TEL. 375.8365120

IL VECCHIO MULINO

VIA FRIGAGLIA 5, SASSARI

POSTO UNICO: 10 EURO

TEL. 079 4920324

