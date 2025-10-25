Il Duo Khrenova in concerto per l’Ente Concerti “Alba Pani Passino” al Museo Diocesano Arborense

Oristano – Domenica 26 ottobre alle ore 18.30, al Museo Diocesano Arborense, si terrà il sesto appuntamento della XVI Rassegna “Domenica in Concerto” 2025, con protagonista il Duo Khrenova, formato dalla violista Natalia Khrenova e dalla pianista Tatiana Khrenova.
La Rassegna “Domenica in Concerto”, giunta alla sua sedicesima edizione, è inserita nella 51ª Stagione Concertistica 2025 dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino”, realizzata con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero della Cultura, della Fondazione di Sardegna e con la preziosa collaborazione dell’Arcidiocesi Arborense e del Museo Diocesano Arborense.
Programma
C.M. von Weber
Andante e Rondo Ungarese
H. Vieuxtemps
Sonata
-
Maestoso-Allegro
-
Barcarolla
-
Finale scherzando (Allegretto)
P. Hindemith
Sonata op. 11 n. 4
-
Fantasie
-
Thema (mit Variationen)
-
Finale (mit Variationen)
Le interpreti
Natalia Khrenova
Nata a Ryazan (Russia) nel 2003, ha iniziato lo studio del violino all’età di sei anni. Nel 2019 è entrata al College musicale Sergei Prokofiev della regione di Mosca, dove, sotto la guida del Prof. Artem Valentinov, ha intrapreso lo studio della viola.
Nel 2021 e 2022 ha partecipato a masterclass con solisti delle orchestre filarmoniche di Mosca e San Pietroburgo, collaborando poi con diverse compagini orchestrali moscovite.
Attualmente frequenta il Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, dove studia con il M° Dimitri Mattu, ed è iscritta al secondo anno del triennio accademico.
Nel luglio 2025 ha debuttato con il Doppio Concerto di Telemann insieme all’Orchestra da Camera del Festival BosAntica.
Tatiana Khrenova
Nata nel 1966 a Rjazan’ (Russia), ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di sette anni, mostrando fin da subito un vivo interesse per la musica. Nel 1992 si è diplomata presso l’Accademia Russa di Musica Gnessin di Mosca.
Per dieci anni ha lavorato come pianista accompagnatrice e solista presso la Filarmonica di Rjazan’. Attualmente insegna pianoforte e lavora come accompagnatrice al College Musicale “S. Prokof’ev”.
Nel 2000 ha vinto il concorso internazionale “Musica senza frontiere” a Kiev e nel 2004 ha ottenuto la medaglia d’oro ai Giochi Delfici Internazionali.
Oltre all’attività didattica e accompagnatoria, si dedica regolarmente a recital pianistici con programmi solistici.
Biglietti:
-
Intero: € 8,00
-
Soci e under 18: € 5,00
Il botteghino sarà aperto il giorno del concerto dalle ore 17.30 presso il Museo.
Consigliata la prenotazione.
Info:Facebook: Ente Concerti Oristano
338 8727128 – 0783 303966
mail: info@enteconcertioristano.it – web site: www.enteconcertioristano.it
