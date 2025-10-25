Il Duo Khrenova in concerto per l’Ente Concerti “Alba Pani Passino” al Museo Diocesano Arborense

Finale (mit Variationen)

Le interpreti

Natalia Khrenova

Nata a Ryazan (Russia) nel 2003, ha iniziato lo studio del violino all’età di sei anni. Nel 2019 è entrata al College musicale Sergei Prokofiev della regione di Mosca, dove, sotto la guida del Prof. Artem Valentinov, ha intrapreso lo studio della viola.

Nel 2021 e 2022 ha partecipato a masterclass con solisti delle orchestre filarmoniche di Mosca e San Pietroburgo, collaborando poi con diverse compagini orchestrali moscovite.

Attualmente frequenta il Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, dove studia con il M° Dimitri Mattu, ed è iscritta al secondo anno del triennio accademico.

Nel luglio 2025 ha debuttato con il Doppio Concerto di Telemann insieme all’Orchestra da Camera del Festival BosAntica.

Tatiana Khrenova

Nata nel 1966 a Rjazan’ (Russia), ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di sette anni, mostrando fin da subito un vivo interesse per la musica. Nel 1992 si è diplomata presso l’Accademia Russa di Musica Gnessin di Mosca.

Per dieci anni ha lavorato come pianista accompagnatrice e solista presso la Filarmonica di Rjazan’. Attualmente insegna pianoforte e lavora come accompagnatrice al College Musicale “S. Prokof’ev”.

Nel 2000 ha vinto il concorso internazionale “Musica senza frontiere” a Kiev e nel 2004 ha ottenuto la medaglia d’oro ai Giochi Delfici Internazionali.

Oltre all’attività didattica e accompagnatoria, si dedica regolarmente a recital pianistici con programmi solistici.

Biglietti:

Intero: € 8,00

Soci e under 18: € 5,00

Il botteghino sarà aperto il giorno del concerto dalle ore 17.30 presso il Museo.

Consigliata la prenotazione.

Info:

338 8727128 – 0783 303966

mail: info@enteconcertioristano.it – web site: www.enteconcertioristano.it

Michele Vacca