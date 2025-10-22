Il Comune di Ossi celebra quarant’anni di poesia sarda: sabato 25 ottobre la presentazione del secondo volume dell’Antologia e premiazione del XXXVII “Premiu de Poesia de Ossi”

Il Comune di Ossi invita a partecipare sabato 25 ottobre 2025 alle ore 17:00, presso il Cineteatro Casablanca di Ossi, all’evento dedicato alla presentazione del secondo volume dell’Antologia del Premio di Poesia Sarda di Ossi e alla cerimonia di premiazione del XXXVII concorso di poesia in lingua sarda “Antoni Andria Cucca” e “Pedru Muresu”.

Il Comune di Ossi celebra quarant’anni di poesia sarda

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, rappresenta uno dei momenti più importanti del calendario culturale ossese e rinnova l’impegno dell’amministrazione nella valorizzazione della lingua e della poesia sarda come espressione autentica dell’identità ossese.

Il nuovo volume dell’Antologia, realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna e del Comune di Ossi, raccoglie le edizioni del Premio svoltesi tra il 2010 e il 2024, anno del 40º anniversario della fondazione del concorso, nato nel 1984 da un’idea di Giacomo “Tiu Giagu” Muresu.

Con le sue 315 pagine, l’opera rappresenta una preziosa testimonianza della vitalità della lingua sarda e della sua tradizione poetica. La pubblicazione del secondo volume dell’antologia è la naturale prosecuzione di un progetto editoriale di ampio respiro, nato con l’obiettivo di custodire, valorizzare e tramandare la lingua sarda e la memoria poetica di Ossi.

Al suo interno sono raccolte le poesie premiate, le trascrizioni delle gare di poesia estemporanea e la traduzione in italiano, affinché il patrimonio letterario possa essere conosciuto e utilizzato anche in ambito scolastico e formativo.

L’Antologia si configura così come un vero e proprio archivio culturale, un ponte tra generazioni e un omaggio ai poeti che nel corso di quarant’anni hanno contribuito a rendere vivo il Premio di Ossi, trasformandolo in una delle manifestazioni letterarie più longeve e prestigiose della Sardegna.

Il Premiu de Poesia Sarda de Ossi nacque nel 1984 con la prima edizione avvenuta ufficialmente nel 1985 grazie alla collaborazione tra il Comune, sotto la guida del sindaco Sebastiano Demontis, e la Pro Loco appena costituita, con l’obiettivo di dare voce ai poeti e valorizzare la poesia sarda, sia nella forma improvvisata sia in quella scritta.

Nel corso dei decenni il concorso ha attraversato diverse fasi, ma ha sempre mantenuto intatto il suo spirito originario, diventando un appuntamento fisso per poeti, studiosi e appassionati di lingua sarda.

La prima Antologia, pubblicata nel 2009, raccoglieva le edizioni dal 1984 al 2009 e rendeva omaggio ad Antoni Andria Cucca (1870–1945), grande poeta improvvisatore, figura centrale nella poesia sarda del Novecento.

Il secondo volume, che vede ora la luce, completa quel percorso, affiancando a Cucca la figura di Pedru Muresu (1911–2009), autore e poeta “de taulinu”, che ha portato la lingua sarda nella dimensione della poesia scritta.

Due personalità straordinarie che, pur rappresentando forme diverse di espressione poetica, incarnano la stessa passione per la lingua e la cultura della Sardegna.

Il Sindaco Pasquale Lubinu ha sottolineato come il valore dell’iniziativa vada ben oltre l’aspetto letterario: “Di solito, quando si parla di opera pubblica, si pensa a un’infrastruttura, a una strada, a una scuola o ad un edificio. Tuttavia, esistono opere che, pur non essendo materiali, hanno un valore altrettanto grande.

Le due antologie realizzate dal Comune di Ossi — la prima in occasione del 25º anniversario del Premio e la seconda per il 40º — sono veri e propri monumenti culturali: volumi imponenti che, in un certo senso, rappresentano anch’essi un’opera pubblica, perché costruiscono, custodiscono e tramandano la nostra cultura e la nostra lingua sarda.”

Con la pubblicazione di questo volume, il Comune di Ossi conferma il proprio impegno costante per la tutela e la valorizzazione della lingua sarda, riconoscendo nella poesia uno strumento fondamentale per preservare la memoria collettiva e trasmetterla alle nuove generazioni.

L’Amministrazione comunale, attraverso il Premio e le iniziative ad esso collegate, intende proseguire un percorso di crescita culturale e identitaria che unisce tradizione e contemporaneità. Durante la serata si terrà anche la cerimonia di premiazione della XXXVII edizione del concorso, dedicata alla sezione “Poeti a taulinu – Pedru Muresu”.

La giuria, riunitasi il 20 settembre 2025, ha assegnato il primo premio ad Antonio Brundu di Orani con la poesia “Piantaritta”, seguita da Franco Piga di Romana (“Atera poesia”), Giangavino Vasco di Bortigali (“S’iscuru de sa vida”) e Gianfranco Garrucciu di Tempio Pausania (“Un’ultima poesia”).

Sono stati inoltre segnalati per merito: Pasqualina Nieddu (Macomer), Antonello Isoni (Palau), Pier Giuseppe Branca (Sassari) e Tetta Becciu (Ozieri).

L’appuntamento di sabato 25 ottobre sarà dunque un’occasione di festa e di riflessione, un momento in cui la comunità ossese celebrerà quarant’anni di poesia, cultura e identità.

Attraverso il Premio e la sua Antologia, Ossi continua a proporsi come custode di una tradizione che guarda al futuro con passione e consapevolezza.