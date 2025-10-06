Il 10 e 11 ottobre a Olmedo la manifestazione “Vivila Così”

Un’immersione nel vivere la convivialità fatta anche di birre artigianali sarde e internazionali, del gusto e della tradizione di pietanze preparate ad hoc da associazioni locali e d’arte in mostra tra fotografie, pittura ed esposizioni varie

Cultura e socialità, promozione dell’arte e del territorio, azzeramento del divario generazionale grazie ad una offerta di proposte diversificate a tutti i livelli, inclusione e ricaduta economica sullo stesso territorio che ospita l’iniziativa e di presenta come polo attrattivo e culturalmente attivo.

“Vivila così”, in programma venerdì 10 e sabato 11 ottobre a Olmedo – palco e stand in Piazza Giovanni XXIII, mostre e esposizioni nei giardini del vecchio palazzo comunale – è un’immersione piena nel vivere. Nel vivere i luoghi e la convivialità, accentando il tutto grazie ad una serie di iniziative volte a coinvolgere, animare e raccontare immaginate per l’occasione dalla crew del Baretto di porto Ferro EVENTI e dalla Cooperativa Piccoli Passi, che lasciano – temporaneamente – la baia per dare forma a qualcosa di bello e caratterizzante a Olmedo.

L’obiettivo? Far diventare “Vivila Così” un appuntamento annuale da cerchio rosso sul calendario dedicato all’incontro tra arti e artisti, in un contesto di forte valorizzazione della comunità locale. Il programma? Va dal raduno motociclistico alle proiezioni artistiche di Luci I’m Let, dalla musica della Francesco Piu band a quella dei giovanissimi Mad Dog, e ancora Claudia Aru, Giudi e Quani, Forelock e Sergione Dj ad accompagnare in musica due giornate da vivere in maniera speciale. Un’immersione nel vivere la convivialità – s’è detto – fatta anche di birre artigianali sarde e internazionali, del gusto e della tradizione di pietanze preparate ad hoc da Associazioni locali e d’arte messa in mostra tra fotografia, pittura ed esposizioni varie.

Nello specifico: il 10 ottobre sono in programma il raduno motociclistico, e le esibizioni di Mad Dog, Giudi e Quasi e Francesco Piu Band; l’11 ottobre la musica avrà la voce e i suoni che caratterizzano Claudia Art, Forelock e Sergione DG, in aggiunta alle proiezioni artistiche di Luci i’m let.