Iglesias 8 / 9 novembre FUN_GO – Cooking, Art & More – Un weekend tra profumi di bosco e showcooking stellati.

8-9 novembre 2025

Un weekend tra profumi di bosco e showcooking stellati.

8 e 9 novembre a Iglesias torna FUN_GO

Due giornate tra showcooking, degustazioni, laboratori, visite guidate, escursioni, talk show scientifici, musica e tanto altro per scoprire il mondo dei funghi e la straordinaria biodiversità del territorio iglesiente.

Torna a Iglesias l’appuntamento più atteso dell’autunno sardo: Iglesias FUN_GO – Cooking, Art & More, il festival che unisce gusto, scienza e creatività in un viaggio nel mondo dei funghi e nella straordinaria biodiversità del territorio iglesiente. L’8 e 9 novembre 2025, le piazze e le vie del centro storico della città di Iglesias si trasformeranno in un grande laboratorio a cielo aperto, dove chef, pizzaioli, micologi, studenti e produttori locali daranno vita a due giornate di showcooking, degustazioni, escursioni, laboratori e incontri tematici.

Giunto alla sua terza edizione, il festival nasce con l’obiettivo di valorizzare Iglesias come destinazione turistica esperienziale, coniugando enogastronomia, ambiente e cultura. Il protagonista assoluto resta il fungo, interpretato nelle sue molteplici sfaccettature: culinarie, scientifiche, naturalistiche e artistiche. Una scelta che affonda le radici nella storia e nel paesaggio di questo territorio, incastonato tra i boschi del Marganai e del Bellicai, dove la biodiversità rappresenta una ricchezza da scoprire e tutelare.

Il programma dell’edizione 2025 si preannuncia ricco di esperienze e momenti di grande qualità. Sul palco si alterneranno chef di fama nazionale come Giorgio Locatelli, tra i giudici più amati di MasterChef Italia, Alessio Manzoni del ristorante Ferdy Wild (Stella Verde Michelin 2025), Emanuele Riemma, executive chef pizzeria Maiori a Cagliari e Maiori Villasimius e Alessandra Nioi, ex concorrente di MasterChef Italia. Gli showcooking vedranno un’importante partecipazione degli studenti dell’Istituto alberghiero I.P.I.A. G. Ferraris di Iglesias, che collaboreranno e affiancheranno gli chef protagonisti della manifestazione come parte attiva del processo creativo e della gestione delle degustazioni. La loro presenza rappresenta uno dei tratti distintivi del festival, che si conferma anche come spazio formativo e di crescita professionale per i giovani del territorio.

Oltre agli appuntamenti gastronomici, il festival proporrà due iniziative dedicate alla scoperta del territorio.

La prima sarà una serie di escursioni nei boschi che circondano Iglesias, organizzate dal Consorzio Turistico di Iglesias insieme al micologo Gianluca Urracci: un’occasione per immergersi nella natura e conoscere da vicino l’ambiente e le sue peculiarità.

La seconda iniziativa sarà invece dedicata alla città: gli studenti dell’Istituto “Giorgio Asproni – Enrico Fermi”, in collaborazione con l’Ufficio Turistico Iglesias Turismo, accompagneranno i visitatori in visite guidate tra gli angoli più suggestivi del centro storico, un dedalo di stradine medievali ricco di cultura e storia. Un modo originale per scoprire Iglesias attraverso gli occhi e le parole delle sue giovani guide.

Non mancheranno laboratori dal vivo, incontri con esperti, momenti di divulgazione scientifica curati dal micologo Gianluca Urracci e attività che uniscono intrattenimento e partecipazione, come il Fun_go Seat Food Contest dedicato ai ristoranti iglesienti e il Fun_go Street Food Contest, dove il pubblico sarà chiamato a decretare il piatto vincitore tra le creazioni proposte in piazza.

Completano il programma le attività didattiche per famiglie, i talk scientifici dedicati a innovazione e sostenibilità — con la partecipazione di realtà nazionali come il progetto Circular Farm – Funghi Espresso e i fondatori della pagina Instagram Funghi&Nature —, la musica dal vivo e i momenti di spettacolo che accompagneranno la manifestazione fino al gran finale in Piazza Sella.

Promosso dall’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Iglesias, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, FUN_GO è un evento che racconta l’autunno attraverso il linguaggio universale del gusto e la partecipazione dei suoi giovani protagonisti, offrendo un’esperienza autentica capace di intrecciare natura, formazione, tradizione e innovazione.