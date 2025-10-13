Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi, consegnati alle Idf – La diretta

(Adnkronos) – Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi poco dopo le 7 di oggi lunedì 13 ottobre. L'annuncio è stato accolto da un boato nella piazza degli Ostaggi a Tel Aviv dove una folla sta seguendo in diretta il rilascio dei rapiti. I primi sette rilasciati – inizialmente era stato riferito che ne sarebbero stati liberati sei – sono: Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal. Hamas aveva pubblicato la lista dei 20 ostaggi ancora in vita. I restanti 13 israeliani saranno consegnati alla Croce rossa alle 9 ora italiana nel sud della Striscia di Gaza, ha fatto sapere una fonte del movimento di resistenza islamico ad al Jazeera, secondo quanto riferisce Ynet.—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)