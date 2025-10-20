Articolo precedenteManovra, Bombardieri “Bene 2 mld sui contratti, nulla sulle pensioni”
Breaking news
- Ascolti tv, ‘Makari’ torna su Rai1 e vince la serata con il 19,6%
- Professioni, Consulenti del lavoro: “La formazione condivisa è leva di crescita professionale”
- Cancro ovaio, si apre nuovo scenario con mix immunoterapia-chemio
- Le Forze di difesa israeliane annunciano la ripresa della tregua a Gaza
- Salute, nasce Art4Mind con Unhate Foundation e Fond. Policlinico Gemelli, uso arte come terapia
- Gulino (NIAF) “America resta il più importante mercato finanziario”
- Manovra, Bombardieri “Bene 2 mld sui contratti, nulla sulle pensioni”
- Petrone Group celebra 60 anni di attività