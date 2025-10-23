“Giornate del Romanico”, Visite guidate alle chiese in tutta l’isola

La Sardegna si appresta a vivere l’ultimo affascinante fine settimana all’insegna della scoperta del patrimonio medievale. Sabato 25 e domenica 26 ottobre si svolgerà l’ultimo appuntamento con le “Giornate del Romanico”, evento organizzato dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico con il supporto della Regione Sardegna, la Fondazione di Sardegna, Diocesi, Parrocchie, Associazioni, Comuni, Pro Loco e l’associazione Enti Locali per Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

L’appuntamento sardo rientra nel più ampio programma culturale di Italia Romanica, promosso dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico, capofila del progetto che abbraccia Piemonte e Lombardia. Il calendario dettagliato, con orari e iniziative, si può consultare sul sito www.fondazioneromanicosardegna.it.

Le chiese romaniche dei paesi e città dell’Isola apriranno le loro porte a quanti saranno curiosi di conoscere e apprezzare la storia, la cultura, l’architettura medievale. Insieme alle aperture straordinarie, sono in programma anche iniziative culturali e musicali.

Nelle scorse settimane l’evento serale “La Luce del Romanico” ha suscitato un grande interesse di pubblico, l’iniziativa con cui le chiese vengono illuminate dalla luce delle candele, per portare i visitatori a vivere l’atmosfera di un tempo, si ripeterà anche durante il prossimo fine settimana in cinque centri: a Bonarcado, sabato 25 ottobre, nella Chiesa di Santa Maria con il concerto “Musica ad iubilaeum” a cura di Chiara Loi (soprano) Fabio Brundu (tenore) Andrea Cossu (Pianoforte); sempre sabato 25, a Selargius, alle 18:00 si terrà il Concerto “Canti della Tradizione Campidanese” con la presenza del Coro Polifonico di Selargius e il Direttore M° Marco Pibiri. Appuntamento anche a Oschiri, nella chiesa di Nostra Signora di Castro sia sabato che domenica. Domenica 26 alle 20:00, “La Luce del Romanico” si svolge a Olbia nella chiesa di San Simplicio, mentre a Ottana l’appuntamento è alle ore 18:00 presso la chiesa di San Nicola.

Santa Giusta sarà tra i grandi centri protagonisti del fine settimana: infatti, oltre alle visite guidate all’interno della Basilica, per la prima volta dopo oltre 50 anni il campanile riaprirà al pubblico, in via del tutto eccezionale, grazie alla disponibilità da parte della parrocchia e del Comune di Santa Giusta, oltre all’importante collaborazione tra la Fondazione Sardegna Isola del Romanico e il Fondo Ambiente Italiano- delegazione di Oristano, che si occuperà della gestione delle visite. Le prenotazioni saranno gratuite si potranno effettuare esclusivamente sul sito FAI https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/il-campanile-restituito-39994

Sabato 25 alle ore 9:00 sul sagrato della Basilica di Santa Giusta si terrà una cerimonia di inaugurazione, mentre domenica 26 alle 9:00 l’architetto Silvia Oppo illustrerà il progetto di restauro del campanile restituito.

In entrambi i giorni, le visite al campanile si terranno dalle 9:30 alle 18:00 e si svolgeranno solo per chi sarà munito di prenotazione. L’ultimo ingresso disponibile sarà alle 17:45. In contemporanea si svolgeranno le visite alla Basilica senza necessità di prenotazione.

“L’edizione 2025 delle Giornate del Romanico ha confermato l’importanza del progetto di valorizzazione del patrimonio romanico sardo, permettendo anche quest’anno di far conoscere a molti visitatori la ricchezza storica dell’Isola” spiega Antonello Figus, Presidente della Fondazione Sardegna Isola del Romanico.

“Per la Fondazione Sardegna Isola del Romanico è una grande soddisfazione promuovere il progetto di riapertura straordinaria del campanile della Basilica di Santa Giusta”, spiega “Nei decenni precedenti, per diverse generazioni, è stato impossibile accedervi, riuscire oggi a raggiungere questo obiettivo è un grande onore. In qualità di Presidente, ed essendo cittadino di Santa Giusta- prosegue Antonello Figus- la soddisfazione è doppia: mi sono impegnato perché la buona riuscita di questo evento, in collaborazione con la parrocchia e il Comune di Santa Giusta. Inoltre, abbiamo voluto dare gambe anche alla convenzione stipulata recentemente con il FAI Sardegna, che prevede la realizzazione di eventi congiunti; il progetto si realizza nel mese di ottobre, che per la Fondazione è il mese del Romanico, e per il FAI è il mese per la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale.”

“Non potevo immaginare un evento di maggiore significato per poter dare concretezza e sostanza al protocollo di intesa siglato tra il FAI e la Fondazione Sardegna Isola del Romanico. Siamo felici di essere tra i protagonisti che restituiranno questo monumento alla comunità dei cittadini di Santa Giusta e a tutti coloro che da adesso potranno visitare l’interno e ammirare il territorio dall’alto – dichiara Bruna Bianchina, Capo Delegazione FAI Oristano – La riapertura del campanile offre non solo questa occasione importante, ma simboleggia anche la determinazione di entrambe le fondazioni nel valorizzare e rendere fruibile lo straordinario patrimonio romanico dell’Isola.”

Sabato 25 ottobre a Usini si svolgeranno le visite guidate alla chiesa di Santa Croce, mentre domenica 26 è in programma la “camminata tra gli ulivi” preceduta dalla visita al frantoio San Benedetto. Presso il Parco del Lavatoio, si potrà partecipare al “pic-nic a su trogliu”, che si svolge in collaborazione con la pro-loco di Usini. Nel pomeriggio si terrà il momento di divulgazione “Olio&Salute”.

A Semestene alla chiesa di San Nicola di Trullas mentre a Olbia aprirà la chiesa di San Simplicio, ad Aritzo la chiesa di San Michele Arcangelo. A Bonarcado il programma è ricco e variegato: sono previste le aperture della basilica di Santa Maria e Santuario di Nostra Signora di Bonacatu, ma anche la visita guidata dei ragazzi del laboratorio multimediale del Romanico (ore 9:30). Nel centro del Montiferru, si terrà la lezione di Architettura a cura dell’architetto Francesco Marras, a cui si aggiunge “La Storia dei Santa Maria di Bonarcado”, a cura degli alunni della scuola secondaria. La mattina del 25 ottobre proseguirà con la proiezione del documentario “Bonarcado Romanica, tra storia e leggenda”, realizzato dal laboratorio multimediale del Romanico, a cura del servizio civile universale e digitale. Nel pomeriggio, alle 16:30 è prevista una visita guidata da parte dei più giovani, partecipanti al laboratorio multimediale. La serata si conclude con la recita del Rosario e la Santa Messa. Alle 19 si terrà il concerto “La Luce del Romanico”.

A Monastir aprirà la chiesa di Santa Lucia, per prenotazioni prolocomonastir@virgilio.it. Per gli appassionati dei Cammini Religiosi, c’è la possibilità di percorrere un tratto del Cammino di San Giorgio Vescovo “Su Camminu’ e Santrujosci Obispu”. Per prenotazioni mariafrancamurgia@gmail.com.

A Cargeghe aprirà la chiesa di Santa Maria di Contra mentre a Ottana aprirà la chiesa di San Nicola, a Segariu porte aperte nella chiesa di Sant’Antonio e a Oristano aprirà la chiesa di San Martino.

Le altre aperture straordinarie che rientrano nelle “Giornate del Romanico” sono quelle di Siddi, nella chiesa di San Michele Arcangelo, a Sindia, nella chiesa di Santa Maria di Corte, a Villamar aprirà la chiesa di San Pietro, a Codrongianos si potrà visitare la chiesa della SS. Trinità di Saccargia. A Mogoro aprirà la chiesa della Madonna del Carmine, a Villaspeciosa la Chiesa di San Platano e a Milis la chiesa di San Paolo, a Florinas la chiesa di Sant’Antonio Abate.

A Oschiri, oltre alla chiesa di Nostra Signora di Castro, si potranno visitare, su richiesta, le chiese di San Demetrio e Nostra Signora di Otti. A Chiaramonti, porte aperte alla chiesa di Santa Maria di Orria Pizzinna e a Nora, nel comune di Pula, nella chiesetta che sorge sulla spiaggia dedicata a Sant’Efisio, le visite guidate sono gestite dalla Confraternita sotto l’invocazione del Glorioso Martire Sant’Efisio.

Ricco programma a Selargius, dove apriranno le chiese di San Giuliano e il Santuario di San Lussorio. Sabato 25 ottobre nella chiesa di San Giuliano, oltre alle visite guidate, alle 10:30 si terrà l’evento “Radici Sonore: la tradizione in evoluzione”, con Michele Deiana alle launeddas e Francesco Sotgiu alle percussioni. Nel pomeriggio, dalle 17:00 si terrà la presentazione del volume “Architettura Romanica e Territorio” a cura di Stefano Columbu.

Nel Santuario di San Lussorio, sempre sabato 25, si potrà visitare la mostra “Fenicotteri di Sardegna” dell’artista e docente Tiziana Sanna, dalle ore 10:00 alle 12:30, inoltre alle ore 11:00 si potrà assistere alla performance di danza contemporanea site-specific interpretata da Martina Spiga e, in chiusura di giornata, si assisterà al concerto “Canti della Tradizione Campidanese” eseguito dal Coro Polifonico di Selargius, diretto dal M° Marco Pibiri. Domenica 26 ottobre, il programma a Selargius prevede l’apertura con visite guidate gratuite, dalle 10:30 – 18:00, a cura del Primo Majorale Nicola Porceddu, alle 10:30 si svolgerà una nuova presentazione del volume “Architettura Romanica e Territorio”di Stefano Columbu a cura di Alessandra Sorcinelli con letture a cura del gruppo Incontri di Versi. Nel Novenario si svolgerà l’evento “Santu Luxori tra Cultura e Degustazione” con visite al Santuario e alla chiesetta medievale; si approfondirà la storia del martire Lussorio e delle antiche confraternite selargine, e dalle 11:30 sarà possibile degustare piatti tradizionali selargini come is malloreddus, lumache, salsiccia arrosto, pane, vino e dolci sardi.

Per la realizzazione de “Le Giornate del Romanico”, la Fondazione Sardegna Isola del Romanico ringrazia:

la Regione Sardegna, la Fondazione di Sardegna, le Diocesi, le Parrocchie, le Associazioni, i Comuni, le Pro Loco e l’associazione Enti Locali per Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo; la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, le società di gestione dei tre principali aeroporti sardi, Cagliari, Alghero e Olbia. L’Università di Sassari, La Città Metropolitana di Cagliari, il FAI Sardegna, il CNR-Isem, l’Anci Sardegna, l’APS Itinera Romanica, l’Associazione Nazionale Città del Vino e dell’Olio, Confapi Sardegna.