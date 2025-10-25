Giochi Regionali di Bowling Special Olympics Italia Team Sardegna: un weekend di sport, inclusione e amicizia

Sestu (CA), 25-26 ottobre 2025 – Al Centro Commerciale La Corte del Sole di Sestu si terranno i Giochi Regionali di Bowling Special Olympics Italia Team Sardegna, un appuntamento di due giorni all’insegna dello sport e dell’inclusione.

Saranno presenti sette team provenienti da tutta la Sardegna, Polisportiva Exmè e Millesport di Cagliari, Stella Speciale del Sulcis, Janas da Samassi, Ogliastra Informa da Lanusei e Speady Sport da Dorgali – per un totale di 120 atleti con e senza disabilità intellettiva che si cimenteranno con passione e spirito di squadra.

L’evento rappresenta molto più di una semplice competizione sportiva: è un momento di gioia, condivisione, amicizia e crescita personale, dove l’incontro tra persone con e senza disabilità diventa un’occasione concreta di crescita personale, interazione sociale e partecipazione attiva.

“Un grande in bocca al lupo a tutti per questo weekend di sport e socializzazione, che darà l’avvio al nuovo anno sportivo — dichiara Stefania Rosas, Direttrice Regionale Special Olympics Sardegna — un anno che vedrà altre importanti manifestazioni come i Giochi Regionali di Nuoto, di Bocce, la Convention Regionale, l’European Basketball Week, i Giochi Nazionali Invernali a Marzo e che si chiuderà a Maggio con i Giochi Nazionali Estivi.”

“Siamo molto contenti di tornare per il secondo anno consecutivo al Play City e alla Corte del Sole di Sestu — aggiunge Roberto Lindiri, Responsabile Tecnico Regionale Special Olympics Sardegna —. Essere ospitati in un luogo così frequentato, dove ogni giorno passano tante persone, è fondamentale per dare visibilità alla nostra realtà e far conoscere da vicino il valore dello sport inclusivo.”

L’evento è patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna “Assessorato allo Sport e Cultura”, dal CONI Regionale e dall’MSP Regionale, a conferma del valore educativo e sociale dello sport come strumento di inclusione e partecipazione per tutti.

Special Olympics invita tutti a partecipare e assistere alle gare, per vivere da vicino l’energia e l’entusiasmo che da sempre caratterizzano il movimento.

Un piccolo grande pezzo del nostro mondo, dove ogni sorriso conta e ogni lancio è una vittoria.