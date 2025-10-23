GianMarco Tognazzi in tournée nell’Isola da domani

Viaggio nella Swinging London con “Paul McCartney e I Beatles / Due leggende” con GianMarco Tognazzi (voce narrante) e il Trio Saverio Mercadante formato da Rocco Debernardis (clarinetto) con Roberto Corlianò (pianoforte) e Francesco Tizianel (chitarra) Leo Binetti (pianoforte) per riscoprire la vivace temperie culturale e artistica della capitale britannica negli Anni Sessanta e le canzoni dei Fab Four. Un intrigante recital – in cartellone venerdì 24 ottobre alle 21 al Teatro Civico “Oriana Fallaci” di Ozieri, sabato 25 ottobre alle 21 al Teatro San Bartolomeo di Meana Sardo e domenica 26 ottobre alle 20.30 al Teatro Comunale “Akinu Congia” di Sanluri e infine martedì 28 ottobre alle 21 all’AMA / Auditorium Multidisciplinare di Arzachena (in collaborazione con Deamater) – per rivivere dieci anni di successi della band inglese che ha cambiato la storia della musica.

Nel ruolo di uno dei quattro ragazzi di Liverpool che con le loro canzoni hanno segnato un’epoca, sir James Paul McCartney, eclettico cantautore, compositore, polistrumentista nonché produttore discografico, GianMarco Tognazzi, attore di cinema e teatro e conduttore televisivo, che presta volto e voce all’autore di brani indimenticabili, da “Yesterday” e “Michelle”, “Eleanor Rigby” e “Yellow Submarine”, e ancora “Penny Lane” e “She’s Leaving Home”, “Lady Madonna” e “Hey Jude”, “Get Back” e l’iconica “Let It Be”. Sulle note di alcune delle canzoni più significative, in una trascrizione per trio che mette in risalto la bellezza e l’originalità delle melodie che formano la colonna sonora di più di una generazione, GianMarco Tognazzi rievoca la folgorante ascesa della band pop-rock e beat divenuta un fenomeno della comunicazione di massa e simbolo di una generazione, dagli esordi al successo internazionale, soffermandosi anche su alcuni episodi come i “miraggi” e le fake news sui quattro artisti ormai leggendari.

“Paul McCartney e I Beatles / Due leggende” – un progetto dell’Orchestra Saverio Mercadante in coproduzione con Il Palcoscenico e Skenè Produzioni (distribuzione Reggio Iniziative Culturali Srl) ripercorre la straordinaria carriera dei Fab Four, tra racconti e aneddoti, dal punto di vista di Paul McCartney: nel testo, a cura di Rosa Sanrocco, ispirato alla biografia dell’artista, compaiono episodi singolari, e grotteschi che alimentano la leggenda. La sera del 12 ottobre 1969, ad esempio, il disc jockey Russell Gibb, durante una trasmissione radiofonica raccontò che la sera precedente aveva ricevuto una telefonata nella quale un ascoltatore che si era presentato come “Tom” gli aveva confessato di essere a conoscenza di un clamoroso segreto: Paul McCartney era morto in un incidente stradale alle 5 del mattino di mercoledì 9 novembre 1966.

In realtà, nel Terzo Millennio, sir Paul McCartney prosegue la sua carriera da solista, dopo lo scioglimento dei Beatles e la parentesi dei Wings (nel 2024 è uscito l’album “Band on the Run 50th Anniversary Edition”): dopo la pandemia, il cantante, bassista e compositore ha ripreso a girare il mondo, con le 59 date del suo Got Back Tour.

I PROTAGONISTI

GianMarco Tognazzi – attore

Nato a Roma nel 1967, GianMarco Tognazzi è figlio d’arte. Dopo le prime esperienze sul set già da bambino in alcune pellicole come “L’anatra all’arancia” di Luciano Salce, “Romanzo popolare” di Mario Monicelli e “Il petomane” di Pasquale Festa Campanile, in cui appare al fianco del padre Ugo (uno dei più apprezzati interpreti del cinema italiano), Gian Marco Tognazzi studia all’Istituto per la cinematografia “Rossellini” di Roma, e contestualmente si forma sul campo, come assistente alla regia di film e serie tv.

Successivamente torna davanti alla macchina da presa come attore in alcuni film giovanilistici come “Vacanze in America” di Carlo Vanzina (1984), “Sposerò Simon Le Bon” di Carlo Cotti (1985), “Una notte al cimitero” di Lamberto Bava, e nella serie tv di Rai Uno “Diciottanni Versilia 66” con Margherita Buy (1986).

Nel 1987 conduce la trasmissione televisiva “Fans Club”, nel contenitore “La Giostra”, intrattenimento domenicale di Canale 5 con Pippo Baudo, Enrica Bonaccorti, Mike Bongiorno, Marco Columbro, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Nel 1989 conduce, insieme a Danny Quinn, Rosita Celentano e Paola Dominguin, il Festival di Sanremo. Nello stesso anno conosce Beatrice Bracco, insegnante di recitazione, con la quale studia per anni, che cambierà radicalmente il suo percorso interpretativo.

Inizia a dedicarsi quindi al teatro, partendo dai teatri Off di Roma con spettacoli come “Crack” (1991), “Macchine in amore” (1992) e “La valigia di carne” (1993). Nel 1993 inizia una lunga collaborazione con Alessandro Gassmann con il quale è protagonista nel corso degli anni novanta di spettacoli quali “Uomini senza donne” e “Testimoni”, diretti da Angelo Longoni e il musical “A qualcuno piace caldo” di Saverio Marconi.

Negli stessi anni recita in molte pellicole per il cinema da “Ultrà” di Ricky Tognazzi, a “Teste rasate” di Claudio Fragasso e “I laureati” di Leonardo Pieraccioni. Sempre in coppia con Alessandro Gassmann per il cinema interpreta “Uomini senza donne” e “Facciamo fiesta”, entrambi diretti da Angelo Longoni e “Teste di Cocco” di Ugo Fabrizio Giordani.

Nel 1999 è protagonista del film “S.O.S.” di Thomas Robsahm, e di “Prime luci dell’alba”, diretto da Lucio Gaudino in concorso al Festival di Berlino, film per il quale riceve la prima nomination ai Nastri d’Argento come miglior attore.

Torna poi a teatro con Claudia Gerini in “Closer” (2002) con la regia di Luca Guadagnino, ed in coppia con Bruno Armando stringe un lungo sodalizio che li vedrà insieme ne “Il rompiballe” (2003-2006), “Prima pagina” (2006-2008), “Die Panne – ovvero La serata più bella della mia vita” (2008-2010) e “Un nemico del popolo” (2011-2014) diretto da Armando Pugliese.

Nel 2002 viene diretto dalla sorella Maria Sole in “Passato prossimo”, nel 2005 da Luca Mazzieri in “Cielo e terra” e da Michele Placido in “Romanzo criminale”, film che gli vale la nomination ai Nastri d’Argento come miglior attore non protagonista.

Successivamente recita anche in “Cecenia” di Leonardo Giuliano, nel film “Guido che sfidò le Brigate Rosse” di Giuseppe Ferrara, ne “Il mattino ha l’oro in bocca” con Elio Germano, in “Polvere” di Max D’Epiro, in “Ex” di Fausto Brizzi, in “Bella addormentata” di Marco Bellocchio accanto ad Isabelle Huppert, ed “Incompresa”, diretto da Asia Argento.

Nel 2009 vince il Nastro d’Argento come Miglior Attore Protagonista per il cortometraggio “Fuoriuso”.

Contemporaneamente al cinema e al teatro sono moltissimi anche i lavori televisivi che lo vedono protagonista come “Francesco” (2002) di Michele Soavi, “Maria Montessori – Una vita per i bambini” (2007) di Gianluca Maria Tavarelli, “Il bene e il male” di Giorgio Serafini (2009) e “David Copperfield” di Ambrogio Lo Giudice. Dal 2011 prende parte alla terza e quarta stagione di “Squadra Antimafia”, dove interpreta il PM Antonucci. Nel 2014 recita ne “Il Bosco” di Eros Puglielli e nel 2015 in “Pietro Mennea – La freccia del Sud” regia di Ricky Tognazzi. Prende parte anche alle serie tv “Non uccidere” di Giuseppe Gagliardi, “I Misteri di Laura” di Alberto Ferrari e “Luisa Spagnoli” per la regia di Lodovico Gasperini.

Nel 2016 è protagonista del film “Il Ministro” per la regia di Giorgio Amato e a teatro interpreta “Americani” di David Mamet, con la regia di Sergio Rubini.

Nel 2017 partecipa al film di Federico Moccia “Non c’è Campo” con Vanessa Incontrada: firma la sua prima regia teatrale per lo spettacolo “Guardiana” di e con Francesca Merloni con le musiche del maestro Remo Anzovino, nel quale partecipa anche come attore. Torna dopo molti anni in televisione come conduttore del Game Cooking Chopped Italia, per il canale Food Network,

È protagonista nel Docu-film di Rai 1 “Il Giudice Occorsio” nella serie “In nome del popolo italiano” per la regia di Gianfranco Pannone, ed è tra i protagonisti del film “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino, con il quale vincerà nel 2018 il Nastro D’Argento collettivo al cast del film e il Premio Kineo come Miglior Attore non protagonista alla 75° edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Nel 2018, partecipa ai film “Piove deserto” di Daniele Maggioni e Maria Grazia Perria, e “Gli Uomini d’Oro” di Vincenzo Alfieri, ed è protagonista insieme a Marco Giallini ed Alessandro Gassmann, del nuovo film di Massimiliano Bruno “Non ci resta che il crimine”. Il 2018 lo ha visto impegnato anche nella tournée teatrale di “Vetri Rotti” di Arthur Miller, insieme a Elena Sofia Ricci, per la regia di Armando Pugliese, e nell’episodio “Caccia Grossa” della serie tv “L’ispettore Coliandro”, con Giampaolo Morelli, diretta dai fratelli Manetti.

Nel 2019 partecipa ai film corali “Se mi vuoi bene” di Fausto Brizzi, e “Divorzio a Las Vegas” di Umberto Carteni, inoltre è protagonista in “Sono solo Fantasmi” di e con Christian De Sica e Carlo Buccirosso, e “Ritorno al Crimine” di Massimiliano Bruno.

Nel 2020 lo troviamo co protagonista della serie tv Sky “Speravo de morì prima”, tratta dal libro “Un capitano” scritto da Francesco Totti e Paolo Condò, per la regia di Luca Ribuoli, dove interpreta Luciano Spalletti a fianco di Pietro Castellitto. Per il cinema è protagonista in “Ostaggi”, opera prima di Eleonora Ivone con Vanessa Incontrada e Francesco Pannofino, e in “I Cassamortari”, terzo film da regista di Claudio Amendola con Massimo Ghini e Lucia Ocone.

Nel 2021 gira il terzo capitolo della saga del Crimine, “C’era una volta il crimine”, con regia di Massimiliano Bruno, realizza la puntata pilota della serie “The Producer” per la regia di Giorgio Amato, ed è tra i protagonisti con Kim Rossi Stewart e Anna Foglietta della serie di Prime Video “Everybody loves diamonds”, per la regia di Gianluca Tavarelli.

Nel 2022 ancora sul set con Giorgio Amato per il film “Lo sposo indeciso”, con Walter Veltroni nel film “Quando”, e nella serie Sky “Non ci resta che il crimine -la serie” per la regia di Massimiliano Bruno e Alessio Maria Federici.

Nel 2023 torna a teatro in tournée con lo spettacolo “L’onesto fantasma” di Edoardo Erba, con Renato Marchetti e Fausto Sciarappa e la partecipazione di Bruno Armando, realizza la serie tv Svizzera “Alter Ego” per la regia di Erik Bernasconi e Robert Ralton per (RSI) partecipa anche alla serie tv di Sky “Call My Agent – Italia” di Luca Ribuoli, e torna al cinema con “Ari cassamortari” per la regia di Claudio Amendola.

Il 2024 inizia con la ripresa del grande successo a teatro dello spettacolo “L’onesto fantasma”, contestualmente partecipa amichevolmente ai film “Una fottuta bugia” e “Dedalus”. Debutta a teatro con il readig musicale “Paul Mc Cartney e i Beatles / Due leggende” con l’Orchestra Saverio Mercadante diretta dal Maestro Rocco Debernardis, in autunno partecipa ai film “Due cuori e due capanne” di Massimiliano Bruno e “L’amore sta bene su tutto” con Claudia Gerini per la regia di Giampaolo Morelli.

Nel 2025 partecipa alla serie tv Netflix “Gigolò per caso 2” con la regia di Eros Puglielli, e contestualmente debutta al Teatro Parioli con lo spettacolo “la Prospettiva” scritto, diretto ed interpretato da Massimiliano Bruno.

Tognazzi è stato anche tutor nei corsi di recitazione alla Act Multimedia, e al N.U.C.T., scuole di cinema a Cinecittà, ed attualmente svolge Masterclass per attori per la CS Cinema, e per la DAM.

Dal 2010 si occupa inoltre de “La Tognazza amata”, originariamente azienda agricola fondata dal padre nel 1969 a Velletri, che trasforma nel 2011 ne La Tognazza, brand e azienda vitivinicola di grande successo, con una filosofia del tutto “Alternativa” nel nostro panorama vitivinicolo ed enologico.

Nel 2020 insieme ai fratelli Ricky, Thomas e Maria Sole scrive il libro: “UGO – la vita, gli amori, e gli scherzi, di un papà di salvataggio” edito da RAI libri.

TRIO SAVERIO MERCADANTE

Rocco Debernardis – clarinetto

Intraprende giovanissimo gli studi musicali diplomandosi in Clarinetto al Conservatorio “E.R. Duni” di Matera sotto la guida del M° A. Gentile. Successivamente si perfeziona con G. De Peyer, A. Carbonare, E.M. Baroni e con R. Parisi e D. Lattuada. Ha collaborato con musicisti quali: J. Carreras, P. Bellugi, C. Iwamura, N. Scardicchio, B. Brott, A. Persichilli, D. Renzetti, N. Samale, B. Aprea, M. Andreae, A. Cassuto, Z. Peskò, D. Agiman, V. Kuzman, D. Wiley, M. Marvulli, R. Molinelli, R. Palumbo, D. Oren, M. Dones, ecc… ecc… In ambito orchestrale vanta numerose collaborazioni lirico-sinfoniche con l’Orchestra “E.R. Duni” di Matera, la Philharmonia Mediterranea di Cosenza, l’Orchestra Mediterranea, l’Orchestra Sinfonica Lucana, l’Orchestra Sinfonica I.C.O. della Provincia di Bari, l’Orchestra Lirico-Sinfonica N. Paganini di Genova, dell’Orchestra I.C.O Tito Schipa di Lecce, dell’Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Da solista si è esibito con orchestre quali: Orchestra Sinfonica di Plovdiv (Bulgaria), Orchestra Sinfonica di Varna (Bulgaria), Orchestra Saverio Mercadante. Nel 2004 fonda il “Trio Chalumeau” ottenendo numerosi riconoscimenti nell’ambito di importanti Concorsi Nazionali ed Internazionali (questi alcuni dei primi premi assoluti: Città del Vasto, Città di Caccamo, Città di Taranto, Città di Castrovillari, Città di Matera, Città di Monopoli, Città di Bari, Città di Ortona, …), di particolare rilievo il primo premio al Concorso Internazionale di Clarinetto “Marilena Trotti” presieduto dal M° Gervase De Peyer. Ha ideato e curato l’incisione di un CD intitolato “Dedicato” per l’etichetta Farelive con musiche dedicate al Trio Chalumeau. Compositori come N. Samale, D. D’Ambrosio e M. Marvulli hanno scritto e dedicato a lui composizioni per clarinetto, clarinetto basso e corno di bassetto. È direttore artistico dell’Orchestra Saverio Mercadante e della Stagione di Musica e Spettacolo “Componimenti”.

Roberto Corlianò – pianoforte

Ha studiato con Fabrizio Garilli presso il Conservatorio “G.Verdi” di Milano, diplomandosi presso il Conservatorio “G.Rossini” di Pesaro con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale. All’età di 12 anni ha interpretato la parte di Giuseppe Verdi nell’omonimo sceneggiato televisivo diretto da Renato Castellani; a14 anni ha esordito con l’orchestra dell'”Angelicum” di Milano e, a 16, in Sala Verdi con la Fantasia Ungherese di Liszt diretto da Vittorio Parisi. Nello stesso anno vince il primo premio al concorso di musica da camera di Corsico in duo con Fabrizio Meloni. A17 anni la sua esecuzione della Totentanz di Liszt in Sala Verdi con l’orchestra della RAI di Milano viene salutata da 15 minuti di applausi e da critiche entusiastiche. Nell’86 ottiene, con il massimo dei voti, il Diploma di Alto Perfezionamento Pianistico presso l’Accademia Musicale Pescarese sotto la guida di Michele Marvulli e nel contempo segue i corsi di Direzione d’Orchestra tenuti dal grande Mario Gusella.

Ha tenuto recitals e concerti con orchestra in prestigiosi teatri italiani ed esteri tra i quali: Sala Verdi (Milano), Auditorium Rai (Torino), Teatro Grande (Brescia), Teatro Ponchielli (Cremona), Teatro Municipale (Piacenza), Teatro Argentina (Roma), Teatro Brancaccio (Roma), Teatro Politeama e Teatro Paisiello (Lecce), Teatro Giordano (Foggia), Teatro Valli (Reggio Emilia), Teatro Filarmonico (Verona), Hofburg e Bosendorfer Saal (Vienna), Salle Maisonneuve (Montreal), Steinway Hall e Alice Tully Hall (New York), Smetana Hall (Praga), Salle Cortot (Parigi), Sunport Hall (Takamatsu, Giappone), Teatro Hermitage (S. Pietroburgo), Teatro Di Stato (Sarajevo). Ha partecipato a circa 150 concorsi nazionali ed internazionali piazzandosi sempre ai primi posti; tra i più importanti ricordiamo: il 1° premio al “Neglia” di Enna, il 3° premio al “Viotti” di Vercelli, il 1° premio allo “Chopin” di Roma, il 1° premio a Lamezia Terme, il 1° premio al “Lions” di Vienna, il 1° premio al “M.P.Monopoli”di Barletta,il 1° premio al “Città di Sulmona”, il 1° premio allo “Speranza” di Taranto, il 1° premio al “Benedetto XIII” di Gravina e il 1° premio e “premio del pubblico” al “Città di Cantù” e molti altri. E’ apparso come solista con diverse orchestre quali: “Angelicum”, “Pomeriggi Musicali” e “RAI” di Milano,” Filarmonica Marchigiana”,” Sinfonica di Bari”, “Sinfonica T.Schipa” di Lecce, “Orchestra della Radiotelevisione” di Lubiana, “Dvorak Praga Synphony Orchestra” ,”Sinfonica di Bacau” “Sinfonica di Plojest”, “Sinfonica di Craiova”, sotto la direzione di illustri direttori quali: M.Marvulli, M.Pradella, A.Nanut, E.Boncompagni, O.Balan, M.Beroff.

Nel 2001 gli è stata consegnata la Coppa del Presidente della Repubblica Italiana per meriti artistici. Attivo anche come camerista si è più volte esibito in quintetto con i “Solisti della Scala” di Milano ed in duo coi violinisti Kaori Ogasawara, Gunther Sanin e Franco Mezzena con il quale ha effettuato un concerto trasmesso in diretta radiofonica RAI3 dalla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale. Nel 2014 le sue performances in Russia (Orsk e San Pietroburgo) sono state accolte da entusiastici consensi. Musicista eclettico affianca all’attività solistica quella di compositore di “falsi” d’autore e proprie parafrasi, ricalcando la tradizione pianistica dell’800 vincendo nel 2016 il prestigioso GOLDEN OPERA AWARD conferitogli dalla Fondazione Arena di Vetona È frequentemente invitato a collaborare con il Quartetto d’archi dell’Arena di Verona con il quale, nel 2018, ha effettuato una trionfale tournée in Cina. Nel novembre 2018, a Merano, con lo stesso Quartetto, ha eseguito una sua parafrasi alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Già docente presso il Conservatorio “T.Schipa” di Lecce dal 2005 al 2023 é attualmente titolare di cattedra di Pianoforte presso il Conservatorio “N.Piccinni” di Bari.

FrancescoTizianel – chitarra

Diplomato con Lode e “Menzione speciale” presso l’accademia Lizard di Firenze, compositore e arrangiatore si è formato oltreoceano diventando il primo musicista al mondo prodotto dal famoso duo Tuck & Patti.

Utilizza una chitarra a 7 corde da lui stesso progettata che sfocia in un suono unico, pulito e brillante che valorizza lo stile fingerstyle.

È considerato dalla critica uno dei chitarristi più innovativi del panorama contemporaneo e vanta una carriera con esibizioni nelle principali sale da concerto e festival di tutto il mondo (Portogallo, Francia, Germania, Inghilterra, California…).