Germania, spari nella piazza del mercato a Giessen: assalitore in fuga

(Adnkronos) – Una persona ha aperto il fuoco nella piazza del mercato di Giessen, in Germania, provocando il ferimento di diverse persone, ha reso noto un portavoce della polizia locale. I colpi sono stati esplosi poco dopo le tre del pomeriggio. L'assalitore, che avrebbe aperto il fuoco contro le persone che si trovavano in una agenzia di scommesse, è riuscito a fuggire. Un portavoce della polizia ha detto che non sembrano esserci pericoli per gli abitanti della cittadina dell'Assia, anche se l'assalitore non è stato ancora fermato.