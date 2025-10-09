Gaza, M. Meloni (PD): “Un primo passo per la pace”

“La tregua siglata a Gaza è una svolta importantissima, che restituisce umanità e speranza dopo due anni di dolore e distruzione. La strada verso la pace, con la convivenza in due stati dei popoli israeliano e palestinese in condizioni di sicurezza è ancora molto lunga, ma il rilascio degli ostaggi e l’avvio del ritiro delle truppe israeliane sono un primo passo concreto verso la pace, frutto di un intenso lavoro diplomatico internazionale. Ci aspettiamo che ora anche l’Italia riconosca, come i principali partner europei, lo Stato di Palestina, e ci auguriamo che l’Unione europea possa assumere un ruolo all’altezza delle sue responsabilità, potendo contare su una politica estera e una diplomazia comune e credibile, basata su pace, democrazia, stato di diritto e libertà. E contribuire, così, a trasformare questa tregua in una vera occasione di rinascita, promuovendo dialogo, cooperazione e sviluppo. Solo così questo primo passo potrà trasformarsi in una vera pace, giusta, stabile e duratura”. Lo ha dichiarato il senatore Pdin una nota.