Gaza, Bonelli “Diciamo grazie agli attivisti della Flotilla”

ROMA (ITALPRESS) – “Il governo italiano ha dileggiato gli attivisti della Flotilla, che invece andrebbero ringraziati”. Lo ha detto Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, a margine del corteo per Gaza, a Roma, in occasione dello sciopero generale proclamato da Cgil e Usb.“Di fronte all’orrore di Gaza abbiamo il dovere di scendere in piazza perché dobbiamo schierarci dalla parte giusta della storia”, ha detto Bonelli.

