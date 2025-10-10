Gadoni E Orune: Riaperti Gli Uffici Postali Nella Nuova Veste “Polis” Con Numerosi Servizi Della Pubblica Amministrazione

Salgono a 52 gli uffici postali “Polis” già operativi nelle province di Nuoro e dell’Ogliastra



Nelle nuove sedi completamente rinnovate disponibili a sportello il servizio di richiesta emissione o di rinnovo del passaporto, i certificati INPS, gli atti di Volontaria Giurisdizione, i certificati anagrafici e di stato civile

Nuoro, 10 ottobre 2025 – Terminati i lavori di ammodernamento hanno riaperto oggi gli uffici postali di Orune e Gadoni.

Le opere di ristrutturazione sono state eseguite nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a mantenere la capillarità della presenza aziendale sul territorio, rinnovando gli uffici postali e ampliando l’offerta dei servizi a sportello in tutti i 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti. Nelle province di Nuoro e dell’Ogliastra ad oggi sono 53 gli uffici postali interessati dal progetto, di cui 52 già operativi dopo i lavori di ristrutturazione.

I nuovi servizi a Orune e Gadoni. Il progetto “Polis” valorizza gli uffici postali non solo da un punto di vista infrastrutturale, ma anche in relazione all’offerta di nuovi servizi. In particolare, come in 72 uffici postali della provincia di Nuoro e dell’Ogliastra, anche negli uffici postali di Orune e Gadoni sono già disponibili direttamente a sportello i “Certificati INPS” con la possibilità di richiedere il “Cedolino Pensione”, “Certificazione Unica” e il modello “Obis-M”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina amministratore di sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito” e 15 diversi certificati anagrafici resi disponibili da ANPR, l’anagrafe nazionale della popolazione residente, banca dati di cui è titolare il Ministero dell’Interno. Inoltre, anche a Orune e Gadoni è possibile presentare la richiesta di prima emissione o di rinnovo del passaporto.

Soluzioni inclusive. Nell’ambito degli interventi, tra gli altri, è stato realizzato uno sportello con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela. Gli uffici postali di Orune e Gadoni sono disponibili al pubblico secondo i consueti giorni e orari di apertura.