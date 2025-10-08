Fmi chiede all’Europa ‘uno zar del mercato unico’ per fare le riforme, è l’identikit di Mario Draghi

l'Europa sarebbe diversa se lui avesse un ruolo operativo?
In quella occasione, era la conferenza a un anno dalla presentazione del suo piano, ha detto, forse con maggiore durezza, le stesse cose che oggi sostiene Georgieva: "Il nostro modello di crescita sta svanendo" o, ancora più definitivo, "l'inazione minaccia non solo la nostra competitività ma la nostra stessa sovranità". I richiami all'Europa che non ha più tempo da perdere sono sovrapponibili. E se Draghi non ha detto, e non lo dirà mai, che non ha il ruolo per incidere veramente, l'ha fatto oggi indirettamente la numero uno del Fondo Monetario Internazionale.
La suggestione dello 'Zar' porta con sé però anche il principale ostacolo a una nomina di Draghi in una posizione che gli consenta di portare avanti il suo piano. Gli Stati membri che faticano a cedere sovranità a Bruxelles potrebbero accettare, sul piano politico, di dare spazio a un uomo che, alla guida della Bce, ha già dimostrato di saper usare il suo potere per piegare le resistenze degli Stati nazionali? Soprattutto, ci sono le condizioni politiche oggi, in Europa, per compiere un passo che non può che essere in direzione europeista e anti-sovranista? Le risposte a queste domande suggeriscono cautela di fronte a un'ipotesi del genere. Ma è possibile pensare che la mossa di Georgieva sia stata in qualche modo preparata e 'concertata' con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. E che, a Bruxelles, si stia concretamente pensando al modo di 'utilizzare' il nome e il peso di Draghi per provare a uscire dall'angolo in cui è finita l'Unione europea. (Di Fabio Insenga)
